Po vzoru basketbalu? O vítězi Ligy mistrů by se mohlo rozhodnout při Final Four

O vítězi fotbalové Ligy mistrů by se mohlo rozhodnout ve formátu Final Four. Podle španělského sportovního listu As je závěrečný turnaj pro čtyři nejlepší týmy jednou z variant řešení, která kvůli pandemii koronaviru zvažuje evropská unie UEFA. Stejným způsobem se semifinálovými zápasy hranými jen na jeden zápas v dějišti finále by mohla vyvrcholit i Evropská liga. V současnosti jsou evropské pohárové soutěže kvůli kritické situaci v Evropě přerušené.