O odvolání Manchesteru City se má rozhodnout v červenci

Prostřednictvím videokonference začal dnes Sportovní arbitrážní soud (CAS) projednávat odvolání Manchesteru City proti vyloučení z evropských fotbalových pohárů na dva roky. Slyšení by mělo pokračovat do středy. Verdikt by mohl být vynesen v červenci, řekl agentuře AFP generální sekretář CAS Matthieu Reeb.