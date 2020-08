Malou výhodu máme, přiznává před konfrontací s Alkmaarem plzeňský kouč Guľa

Jistou mikrovýhodu fotbalová Plzeň v kvalifikaci o Ligu mistrů mít bude. Český vicemistr by měl být přece jen rozehranější než nizozemský AZ Alkmaar, na jehož stadionu pro sedmnáct diváků se kvalifikační konfrontace odehraje. „Naše rozehranost stejně jako způsob, jakým chlapci museli pracovat v natlačeném závěru minulé sezony, to by skutečně mikrovýhodu mohlo představovat, přitakával po nyonském losování trenér Viktorie Adrian Guľa.

V zemi tulipánů skončila tamní nejvyšší fotbalová soutěž už 1. března pětadvacátým kolem a zbývajících devět ligových dějství se vzhledem ke koronavirové pandemii nedohrávalo. I proto musel vzít Alkmaar za vděk druhým místem, k němuž ho odsoudilo horší skóre, než měl Ajax, který byl vyhlášen mistrem. Přitom oba týmy měly na kontě shodný počet 56 bodů.

I nový ligový ročník začne v Nizozemsku později než v Čechách. Startuje tam prvním kolem 12. září, kdy Alkmaar nastoupí v Utrechtu, zatímco v Čechách je první podzimní kolo plánováno na 22., res. 23. srpna.

„Informací budeme mít dostatek. Pro nás je důležité, abychom je dokázali přenést na hřiště do toho jednoho zápasu," ví trenér Adrian Guľa, že konfrontace s Alkmaarem nebude jednoduchá. Zvláště když se letos hraje jen na jeden zápas, k němuž navíc pojede jeho tým do Alkmaaru, města pár desítek kilometrů severně od Amsterdamu. „Je to velká výzva, pro postup však musíme udělat maximum, to všichni v klubu cítíme," netají na klubových stránkách trenér.

Ondřej Mihálik za Alkamaar hrál, pak ovšem přišel do Plzně na hostování, které se v červnu proměnilo v přestup. Proto bude pro trenéry Viktorie jedním z hlavních zdrojů informací.

„Jednou věcí je samozřejmě video, druhou jsou detaily třeba z kabiny a podobně, které jsou rovněž důležité. Ondrovy informace určitě využijeme," potvrdil trenér.

„Čeká nás mladý a dravý soupeř, který nepodcení absolutně žádnou situaci," referoval Mihálik. „Jeho hra je založená na fyzické kondici, všichni navíc hodně běhají. Nebude to určitě jednoduché, ale který soupeř v Lize mistrů je jednoduchý? Nemůžeme si vybírat. Máme před sebou velkou výzvu, do Plzně budeme chtít přivézt postup," dodával.

Kapitán Viktorie Jakub Brabec má už teď jasno. „„Už od začátku přípravy se soustředíme na to, že to přijde. Musíme do toho dát všechno, prostě chceme postoupit a hrát poháry."