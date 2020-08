Neymar si možná finále Ligy mistrů nezahraje, porušil koronavirové pravidlo

Brazilský fotbalista Neymar má velký problém. Hrozí mu trest za porušení koronavirových pravidel. Po závěrečném hvizdu úterního semifinále Ligy mistrů proti Lipsku si totiž se soupeřem vyměnil dres, což UEFA hráčům striktně zakazuje. Podle zahraničních médií by to v konečném důsledku mohlo mít pro hvězdu PSG katastrofální následky. V nejzazším případě by mohl být potrestán zákazem startu ve finále, do kterého Pařížané proklouzli poprvé ve své historii díky triumfu 3:0 nad německým RB Lipsko.