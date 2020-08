Brabec: Letos chceme být v předkolech lépe připravení a uspět

Plzeňští fotbalisté se v minulém roce nedostali do základní skupiny Ligy mistrů ani Evropské ligy. Podle kapitána Jakuba Brabce se chtějí z neúspěchu poučit a letos být v pohárové kvalifikaci lépe připraveni. Reprezentační obránce ve středečním zápase druhého předkola Ligy mistrů v Alkmaaru očekává kvalitního soupeře, ale věří v postup Viktorie.

Plzeň loni v druhém předkole Ligy mistrů ještě pod vedením trenéra Pavla Vrby vypadla s Olympiakosem Pireus a ve třetím předkole Evropské ligy nestačila na Antverpy. "Minulý rok se nám předkola nepovedla. O to více chceme zamakat letos a být lépe připravení, abychom v předkolech uspěli," citoval Brabce twitterový účet klubu.

Předkola evropských pohárů se kvůli pandemii nového koronaviru a nabité termínové listině letos hrají pouze na jedno vítězné utkání. Výjimkou je závěrečné play off Ligy mistrů s tradičním systémem doma-venku.

"Většina z nás zažívá tento systém předkol poprvé. Každý tým do toho prostě musí dát maximum, třeba to bude pak zajímavější pro fanoušky, až to budou sledovat. V jednom zápase se prostě hraje o všechno," prohlásil Brabec.

Jakub Brabec z Viktorie Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

Ani na stadionu v Alkmaaru nebudou přítomní fanoušci. "Výhoda domácího prostředí může být i bez diváků. Znají prostředí, nemuseli cestovat, připravují se ve svých klimatických podmínkách. Fanoušci všeobecně u fotbalu chybí, atmosféra není taková, ale samozřejmě nám to třeba může i pomoci," uvažoval osmadvacetiletý stoper.

Alkmaar v minulé sezoně nizozemské ligy, která byla předčasně ukončena kvůli pandemii, obsadil druhé místo jen o skóre za vítězným Ajaxem Amsterdam. Poslední soutěžní utkání AZ odehrál v březnu, z šesti letních přípravných duelů zvítězil v jediném.

Stanislav Tecl ze Slavie a Jakub Brabec z Viktorie.

Vlastimil Vacek, Právo

"Mají mladé mužstvo. Myslím si, že s hodně dobrou individuální kvalitou. Věřím, že víme, co nás zítra čeká. I soupeř bude chtít uspět a nebude to nic jednoduchého. Ale my chceme udělat maximum pro postup," uvedl Brabec.

Svěřenci kouče Adriana Guľy v pátek na úvod první ligy zdolali Opavu po obratu 3:1. Výkon domácího favorita však působil hodně nepřesvědčivě. "Herně nám první poločas s Opavou nevyšel ideálně, i tak jsme měli alespoň nějaké šance. Chceme spíše navázat na ten druhý poločas. Věřím, že k zítřejšímu zápasu jsme daleko lépe připravení," řekl plzeňský kapitán.