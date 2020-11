Jako desetiletí kluci. Trapné, co předváděli, schytali to Rudí ďáblové po prohře v Turecku od klubové legendy

Úder přímo na solar. A druhý během tří dnů. Rudí ďáblové vyhořeli nejdřív v nedělním ligovém duelu na Old Trafford s Arsenalem, ve středu pro změnu padli i v Champions League. A ke všemu s nováčkem soutěže Basaksehirem Istanbul, který vstřelil v Lize mistrů první góly a získal první body. „Poslední dva výsledky byly skutečně úderem do žaludku a vrátily nás do reality,“ přiznával po utkání v Turecku rozladěný kouč Manchesteru United Gunnar Solskjaer.

„Trapné, co obrana předváděla," pustila se v televizním studiu do hráčů Manchesteru United klubová legenda Rudých ďáblů Paul Scholes. Až neskutečně ho totiž vytočily chyby, kterých se Solskjaerovi svěřenci dopustili.

Především ta první, kdy zahrávali rohový kop a úplně přitom zapomněli na bývalého hráče Newcastlu a Chelsea pětatřicetiletého Dembu Ba, který pak běžel od půlící čáry sám na gólmana Hendersona a pohodlně skóroval.

„Jen desetiletí kluci zapomenou, že vzadu musí zůstat alespoň jeden obránce," rozpálil se Scholes ve studiu BT Sport .

V akci Axel Tuanzebe (vpravo) z Manchesteru United a Deniz Turuc z Basaksehiru.

Murad Sezer, Reuters

A když po chybě Maty uprostřed hřiště přišel rychlý výpad domácího týmu a legionář z Bosny Višča přidal druhou branku Basaksehiru, rozčílil se zase.

„Jde to za mnou. Je to neodpustitelné, tak laciné góly prostě nesmíme dostávat. Zvlášť v Lize mistrů ne. Já jsem zodpovědný za to, že hráči neplnili defenzivní úkoly," snažil se norský trenér Soljskjaer hájit své svěřence.

„Před týdnem nás všichni chválili za to, jak dobře jsme hráli proti Newcastlu, Paris Saint Germain a Lipsku, teď jsme se vrátili zpátky na zem. Měli jsme v Turecku vyhrát, ale i přes porážku jsme ve skupině Ligy mistrů stále v dobré pozici," přidával se v rozhovoru pro portál uefa.com k trenérovi záložník United Bruno Fernandes, přičemž připomínal především pětigólový výprask, který Rudí ďáblové uštědřili Lipsku v minulém kole.

„Není nic staršího než odehraný zápas. Proti soupeři, který běhal, houževnatě bránil, tvrdě pracoval a do přestávky nás dvakrát potrestal, jsme nepodali dobrý výkon. Nezvládli jsme to, prohráli, ale dál budu tvrdit, že mám v mužstvu dobré hráče," stál si na svém norský kouč Rudých ďáblů, o jehož nejisté pozici na Old Trafford se hodně spekulovalo už po nedělní prohře s Arsenalem.

Aby ne, když Rudí ďáblové jsou v Premier League se ziskem sedmi bodů z šesti zápasů až patnáctí.

Teď samozřejmě spekulace o Solskjaerově konci zesílily. Zvlášť, když výkon Rudých ďáblů proti Basaksehiru označují na Ostrovech za komediální a sarkasticky připomínají, že nákaza z domácího utrpení se rozšířila už i na kontinent.

„Podobnému tlaku už jsem čelil, takže ho neřeším," odmítl Solskjaer komentovat úvahy o odvolání.

„Jsme zklamaní, stejně jako jsme byli naší hrou a výsledkem zklamaní už po Arsenalu. Jsme ale tým a každý si proto z toho musí vyvodit svou odpovědnost a už v sobotu to v lize dokázat proti Evertonu. Už proto, že jsme Man United," postavil se na trenérovu stranu záložník Donny van de Beek.