Liga mistrů má nového rekordmana. Ten ale o zápis do historie vůbec nestojí

Jedna, dvě, tři, ...třináct. Fotbalisté Olympique Marseille „trhli" rekord v počtu porážek za sebou v Lize mistrů. Domácí prohra 0:2 ve středečním duelu s Portem byla jejich třináctá v řadě, čímž o jednu překonali černou sérii Anderlechtu Brusel z let 2003 až 2005. Navíc v dosavadních čtyřech zápasech ve skupině nedali ani jeden gól.

Střelec gólu Ilkay Gundogan slaví se spoluhráči z Manchesteru City trefu do sítě Marseille v utkání Ligy mistrů.

„Šnůra porážek Olympique? Není příjemná, padá to na nás. Ale klub je v Lize mistrů po sedmi letech, už jen tohle je pro něj velký úspěch. Abychom se mezi elitu dostali, museli jsme se tam kvalifikovat. Udělali jsme to, což je zatraceně těžké," řekl trenér Marseille Villas-Boas televizní stanici Telefoot.

Proti Portu jeho tým prohrával od 39. minuty, druhý úder mu Porto zasadilo dvacet minut před koncem. To už hrál Olympique bez vyloučeného Balerdiho. „Měli jsme smůlu. V první půli byl zápas vyrovnaný, bylo to o prvním gólu. Bohužel jsme ho nedali my," řekl trenér Marseille.

„Pokusili jsme se po přestávce provést změny v sestavě, věci však nešly směrem, kterým jsme chtěli. Hráčům ale nemám co vytknout, bojovali až do konce. Chtějí, fungují dobře, jen nemáme štěstí," dodal Villas-Boas.

I přes další porážku má jeho tým nadále šanci na třetí příčku, která zaručuje postup do jarní vyřazovací části Evropské ligy. Na třetí Olympiacos ztrácí tři body, právě řecké mužstvo za týden přivítá na svém stadionu.

„Evropské ligy se nevzdáváme, nemůžeme přece ve skupině všechna utkání prohrát. Věřím, že Olympiacos porazíme a zůstaneme ve hře o postup," prohlásil Villas-Boas. „Nedaří se nám, ale stále máme možnost dostat se do Evropské ligy. Budeme o to bojovat," doplnil obránce Álvaro.