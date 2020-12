Není to rasista! Rumunský rozhodčí se usmířil s útočníkem Basaksehiru

N'Doye strávil během kariéry deset let v rumunských klubech. Zná dobře Coltesca i svého krajana Dembu. Když incident z Parku Princů zhlédl, pocítil, že má dobrou pozici pro jeho urovnání. Kontaktoval Coltesca i Dembu, poskytl jim vzájemný kontakt. Jejich konverzace prý trvala přes půl hodiny. Skončila pozitivně.

„Když jsem hrál v Rumunsku, seznámil jsem se tam se spoustou lidí. Vím, jak země funguje. S rasismem jsem se tam nikdy nesetkal, Rumunsko je můj druhý domov. Pokud se tam přihodí něco člověku, kterého znáš, musíš něco udělat nebo říct. Coltescu patří mezi moje oblíbené rozhodčí, vždycky se choval fér. Zavolal jsem mu a sdělil mu, že vím, že vůbec není rasista. Že šlo o nedorozumění," uvedl N'Doye pro rumunský server Sport.ro.

„Následně jsem mluvil také s Dembou, je to můj velmi dobrý přítel. Přihrával jsem mu na jeho první gól v národním týmu. Vysvětlil jsem mu situaci, dobře mi porozuměl," dodal N'Doye.

Po vzájemném rozhovoru mu Coltescu i Demba zavolali zpět. „Řekli mi, že jsou šťastní, že si všechno vysvětlili. Demba prohlásil, že Coltescu je dobrý člověk, stejně jako Coltescu o Dembovi," těší N'Doyeho. Ten tvrdí, že si nepřipisuje žádné zásluhy na urovnání sporu. Prý jen obstaral kontakty, nic víc. „Nechci žádná slova uznání. Jsem z toho všeho už unavený, protože mi teď volají novináři z celého světa," doplnil N'Doye.

Coltescu s Dembou se dostali do sporu poté, co hlavní rozhodčí na upozornění Coltesca vyloučil asistenta Basaksehiru Weba. Když arbitr přiběhl k postranní čáře a zeptal se, koho má vyloučit, Coltescu mu odpověděl: Negru. Což v rumunštině znamená "černý".Turecké mužstvo následně na protest odešlo do kabin. Zápas se dohrával druhý den, odřídili ho nizozemští rozhodčí. „Nikdy jsem neřekl, že Coltescu je rasista. Ale myslím, že slovo „černý" by se na stadionu nemělo používat," prohlásil Demba.