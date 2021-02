Messi vyrovnal legendu Realu. Debakl s PSG byl ale možná jeho pohárovou rozlučkou s Camp Nou

Objal se se svým krajanem, koučem Paris St. Germain Pochettinem, a smutně odkráčel do kabiny. Kapitánovi Barcelony Lionelu Messimu po debaklu 1:4 v úvodním osmifinále Ligy mistrů možná běželo hlavou, že to byl jeho poslední pohárový zápas na Camp Nou v dresu Katalánců. Dohnat takové manko v odvetě je pro současnou Barcelonu utopie, argentinský klenot po této sezoně pravděpodobně v klubu skončí. Odejde dost možná právě do PSG...