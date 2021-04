Velkokluby založily uzavřenou superligu, fotbalová Evropa je tvrdě odsoudila

Mezi dvanáct zakládajících klubů superligy patří Manchester United, Juventus Turín a Real Madrid, jehož prezident Florentino Pérez se také stal prvním předsedou superligy. Dalšími členy soutěže jsou Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Atlético Madrid, AC Milán a Inter Milán.

Projekt bude financovat banka JPMorgan a členové soutěže, která by měla mít 15 základních členů a v každé sezoně pak pět kvalifikovaných celků, by měli mít k dispozici fond ve výši 3,5 miliardy eur (90,7 miliardy korun).

Kluby už učinily právní kroky, aby se ochránily od čekávaných trestů od UEFA, která by o prvních sankcích měla rozhodnout už v pátek. Týmům hrozí vyloučení z evropských i domácích soutěží a hráčům nemožnost reprezentovat.

"Pořád s právníky řešíme, jaké kroky uskutečníme, ale využijeme všech dostupných trestů," uvedl šéf UEFA Aleksander Čeferin. "Já to vidím tak, že kluby i jejich hráči by co nejdříve měli být vyloučeni ze všech našich soutěží," dodal.

Paris St. Germain stejně jako ostatní francouzské a německé celky v čele s Bayernem Mnichov a Dortmundem založení superligy nepodpořily. Proti se postavili také svazy a představitelé nejvyšších soutěží ve Francii, Itálii, Španělsku, Anglii a dalších zemích.

Liverpoolský Mohamed Salah (vlevo) a Toni Kroos z Realu.

Jon Super, ČTK/AP

Ostrá kritika se na zakladatele superligy snesla také z řad současných i bývalých hráčů. Soutěž odsoudili mimo jiné Joao Cancelo z Manchesteru City a Bruno Fernandes z Manchesteru United, který napsal, že sny nelze koupit. Oba celky přitom mají v soutěži startovat.

"Tahle superliga je cokoliv, jen ne super. Jde o chamtivý a bezohledný krok, který zničí celé fotbalové společenství. Pouze poslouží majitelům, které fanoušci už dávno přestali zajímat a nezajímá je ani sportovní soutěžení. Je to smutné," uvedl bývalý nejlepší fotbalista světa Luís Figo. V podobném duchu se vyjádřili například i slavný trenér Alex Ferguson. "Vytvoření superligy je zahození sedmdesátileté tradice evropského klubového fotbalu. S United jsme hráli čtyřikrát finále Ligy mistrů a pokaždé to byl naprosto výjimečný zážitek," prohlásil.

"Tenhle projekt je nechutný, nespravedlivý a jsem zklamaný, že ho podporují kluby, za které jsem hrál. Bojujme proti tomu," ohradil se také mistr světa z roku 2014 a bývalý útočník Arsenalu nebo Interu Milán Lukas Podolski.

Podle brankáře Sevilly a české reprezentace Tomáše Vaclíka superliga může fotbalu a jednotlivým klubům víc vzít než dát. "Byla by velká škoda, kdyby ty kluby měly vypadnout z domácích soutěží, jak jim UEFA hrozí. Neumím si vůbec představit, že by třeba španělskou ligu nehrály Real, Barcelona a Atlético. Byla by to obrovská rána. Domácí soutěže by hrozně ztratily, kdyby se pozornost přesměrovala na superligu. Je to asi zajímavý projekt, ale myslím, že by na tom víc klubů tratilo, než by získalo," řekl Vaclík ČTK.

Představitelé nové superligy sice oznámili, že vytvoří podobnou soutěž i pro fotbalistky, u pětinásobné vítězky Ligy mistrů Ady Hegerbergové z Lyonu však zastání nenašli.

"Když jsem vyrůstala, milovala jsem Ligu mistrů. Pak jsem si zahrála v Lize mistryň. Pětkrát jsem ji vyhrála a stala se její nejlepší střelkyní. To je odkaz. Je to minulost, současnost i budoucnost. Sport je o tom, co si uhrajete. V chamtivosti budoucnost nevidím," prohlásila norská útočnice.