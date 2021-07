Na úvodní utkání Sparty v Lize mistrů ve Vídni nemohou hostující fanoušci

Fanoušci fotbalové Sparty byli pořádně nažhavení na start letenského celku v pohárové Evropě. Do Vídně by to ani neměli na zápas s Rapidem v předkole Ligy mistrů daleko. Jenže teď přišla velmi nepříjemná zpráva. Na úterní utkání se kvůli opatřením proti koronaviru nedostanou hostující fanoušci. Letenský klub příznivcům nedoporučuje ani případnou individuální cestu. Na domácí odvetu bude moci do hlediště devět tisíc příznivců.