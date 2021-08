Taktika? Ať si Francouzi zacpou uši, vtipkuje Vrba. Do smíchu mu ale není

Dorazili do knížectví v roli outsidera. Po úvodním duelu na Letné není ani divu. Dohánět na půdě třetího týmu minulého ročníku francouzské ligy porážku 0:2 z domácího trávníku se zdá jako předem ztracená mise. Fotbalisté pražské Sparty nicméně víru v zázrak ještě neztrácejí. „Chcete znát naši taktiku? To by si francouzští novináři museli zacpat uši, pak možná řeknu!“ zavtipkoval před pondělním tréninkem kouč Pavel Vrba.

Žertík utrousí, ale moc do smíchu mu není. Marodka mu roste pod rukama, už na startu sezony musí brát zřetel na fyzický stav nejvytíženějších hráčů.

„Máme hodně nabitý program, zraněními na něj trochu dojíždíme. Chybí nám čtyři hráči, kteří by dost možná byli v základu. Není to snadné, ale musíme se s tím vyrovnat," poukazuje Pavel Vrba, že do Monaka vůbec neodcestovali Čelůstka, Juliš, Höjer, oba Krejčí a Dočkal. Z marodů se uzdravil jen Štetina.

Trochu moc ztrát na úkol, který před Spartou stojí. Musí doufat, že ji domácí za dané konstelace třeba podcení.

Fotbalisté Sparty bojovali o postup do třetího předkola Ligy mistrů

Vlastimil Vacek, Právo

„Máme za sebou teprve první utkání, jedno zbývá. Nic ještě neskončilo, hráči to vědí. Kdybych cítil, že si to neuvědomují, udělal bych cokoliv, abych jim to připomněl a tlačil je," ujišťuje trenér Niko Kovač, že žádné podcenění nedopustí.

„Očekáváme těžké utkání. Postup je na dosah, takže uděláme, co bude v našich silách," dodává bývalý kouč chorvatské reprezentace či Bayernu Mnichov.

„Pro nás bude hlavně důležité využít každou situaci, kterou dostaneme ke vstřelení gólu. Stoprocentně. Když dáme rychlý gól, tak to určitě můžeme zdramatizovat," věří sparťanský útočník Adam Hložek, že ještě nic nemusí být ztraceno.