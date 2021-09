Skvělý chlap Ronaldo vyvolal v Manchesteru obrovské šílenství, líčí český spoluhráč hvězdy

Prožíváte poměrně hektické dny. Máte za sebou úspěšný sraz Lvíčat i premiérovou pozvánku do áčka. Jak byste zhodnotil reprezentační pauzu s několikadenním odstupem?

Bylo to náročné, ale užil jsem si to. S jednadvacítkou se nám podařilo oba zápasy vyhrát a skvěle vstoupit do nové kvalifikace. Vše fungovalo, v Budějovicích o nás bylo super postaráno a užívali jsme si také výbornou partu. A pozvánka do prvního týmu pak byla nečekaná, ale krásná. A jsem za ni moc rád.

Máte za sebou již dost kabin a zajímavých momentů, ale přesto... Byl jste před prvním setkáním s prvním týmem nároďáku nervózní?

Nervózní jsem určitě nebyl. Jsem rád, že jsem dostal šanci nakouknout do nároďáku a poznat se s klukama i realizačním týmem. Užil jsem si každou minutu.

Jaká je aktuálně vaše pozice v Manchesteru a jaké jsou plány do budoucna?

Aktuálně jsem v kádru A-týmu, se kterým absolvuju prakticky veškeré tréninky, k zápasům nastupuji za tým do 23 let. Na začátku sezony se řešila možnost hostování, ale sportovní vedení klubu si přálo, abych zůstal. Výhledově bych určitě chtěl vyrazit na hostování a nasbírat potřebné zkušenosti. Uvidíme, jestli se bude řešit už směrem k zimě, nebo až během jara.

Okolo klubu je teď živo především díky příchodu Cristiana Ronalda. Dokážete popsat, jaké šílenství ve městě a mezi fanoušky způsobil?

Cristianův příchod vyvolal obrovské šílenství. Je až neuvěřitelné, jak velká je síla jeho osobnosti. A tím zdaleka nemyslím jen ve fotbalovém prostředí. Jeho návrat do Manchesteru je velkým příběhem, který má vedle sportovní stránky přesah samozřejmě také do marketingu a obchodní strategie klubu. Fanoušci United jsou navíc po celém světě, takže bych označil celou akci jako globální záležitost.

Byli jste z jeho příchodu v očekávání také v kabině, nebo tam přece jen toto nefunguje tolik jako na fanouškovské scéně?

Očekávání v kabině byla velká, přece jenom je to jeden z nejlepší hráčů na světě a nebál bych se říct celé historie. Není moc fotbalistů, kterým se podaří si s takovým hráčem zahrát v jednom týmu, pozorovat jeho schopnosti při každém jednotlivém tréninku.

Jak na vás samotný Cristiano působí, měli jste možnost spolu prohodit pár slov?

Cristiano je neuvěřitelný profesionál. I za těch pár dní, co jsem měl možnost kolem něj být a trénovat, dokazuje, že i ve svém věku je pořád naprostou extra třídou. Je inspirativní pozorovat jeho rituály, poctivost v péči o tělo a zdraví i obrovskou soustředěnost na každý jednotlivý detail. Měl jsem možnost s ním prohodit pár slov, je to skvělý chlap.

Měl jste možnost si proti němu v tréninku také zachytat?

Trénuji s ním každý den a je to fantastická škola. Dokazuje na každém tréninku, že je jedním z nejlepších na světě. A věřím, že kvalita kádru United je dalším motorem také pro něj. Jsem rád za možnost s ním sdílet hřiště.

Může být Ronaldo z vašeho úhlu opravdu tou proměnnou, která posune tým na nejvyšší příčky?

Věřím, že ano. Jeho osobnost i mentalita vítěze jsou výjimečné.