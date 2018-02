Juppe, zůstaň, žadoní vedení Bayernu po demolici Turků, aby doyen Heynckes neodcházel

Tah s nasazením Robbena těsně před přestávkou Heynckesovi dokonale vyšel, jeho promluva adresovaná hráčům rovněž zabrala.

„Chybělo nám potřebné tempo, nechali jsou soupeřovy hráče, aby nás napadli a tím jsme se sami připravovali o početní převahu," vyčítal svým svěřencům, že půlhodinovou přesilovku zúročili do přestávky v jediný gól.

„Navíc jsme nebyli ani patřičně agresivní, odvážní a důrazní," prozrazoval kapitán Thomas Müller, co ještě zaznělo v kabině.

Po změně stran už hrál Bayern jako vyměněný, takže mezinárodní soubor ve službách Besiktase se jen modlil, aby zápas skončil. Vždyť všechno spělo k rekordní porážce, jaká se ve vyřazovacích bojích Ligy mistrů kdy zrodila. Nakonec Bayern rekordní rozdíl „jen" vyrovnal...

Nejvyšší prohry ve vyřazovacích bojích Ligy mistrů Schalke - Real 1:6 Sporting Lisabon - Bayern 0:5 Porto - Liverpool 0:5

„Nemohli jsme to zvládnout. Preferuji útok a hra mého mužstva je na ofenzivě založená, jenže v deseti jsme museli bránit. A ke všemu proti soupeři, který byl až příliš silný," přiznal trenér Besiktase Senol Günes že poté, co chorvatský legionář Vida musel už po čtvrthodině ze hřiště, neměl jeho tým sebemenší nárok.

„Pro každé mužstvo je skutečně velice obtížné hrát ve vyřazovací fázi Ligy mistrů jen v deseti. Pro Besiktas to samozřejmě platilo také. A to přesto, že má velice zkušený tým složený z hráčů, kteří působili po celé Evropě a prošli Barcelonou, Realem či třeba Valencií," souhlasil domácí trenér Jupp Heynckes, který dovedl Bayern v úterý k dalšímu rekordu. Byl to totiž čtrnáctý soutěžní zápas v řadě, který vyhrál. Až dosud se podobná série povedla jen v sezóně 1980/81, kdy mužstvo vedl Pál Csernai.

Samo sebou, že Bayern je stejně jako Manchester City a Liverpool už před odvetou, která se hraje u Bosporu 14. března, jistým čtvrtfinalistou. Mimochodem už po sedmé po sobě. Však se také na Heynckese hrnuly gratulace ze všech stran.

„Samo sebou že jsem po zápase dvou rozdílných poločasů spokojený. S dobrým fotbalem, který jsme po přestávce hráli a byli jsme zase Bayernem, jaký chci vidět, stejně jako se skvělými góly. Ale v Lize mistrů si nemůžete dovolit žádné riziko," ujišťoval, že navzdory postupové jistotě přistoupí i k utkání v Istanbulu se vší vážností.