Egyptský fantom Salah řádil, Římané ale ostudný výprask odvrátili

Liverpoolské smršti čelit nešlo. AS Řím to tedy po 75 minut na Anfield Road rozhodně nesvedl. Ani nemohl, protože egyptský snajpr Mohamed Salah řádil v první semifinálové partii fotbalové Ligy mistrů jako utržený ze řetězu a dělal si, co se mu zachtělo. První dva góly dal, takže po jedenácti zápasech v Champions League má na kontě deset branek, na dva další ideálně nahrál, a když hlavičkující Firmino přidal pátou trefu, byli Římané dokonale zostuzeni. Až v samém závěru dvěma góly rodící se debakl odvrátili, takže před odvetou příští středu mohou přece jen doufat ve stejný zázrak, jaký se jim povedl ve čtvrtfinále s Barcelonou.