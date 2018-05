Real je zase ve finále, Bayern ale cítí podobnou křivdu jako Juventus

Bayern musí po semifinálové odvetě Ligy mistrů cítit stejnou křivdu, jakou na madridském Santiago Bernabéu zažívali fotbalisté turínského Juventusu po čtvrtfinálovém duelu před třemi týdny. Kdo ví, jak by zápas dopadl a kdo by postoupil do finále, kdyby turecký sudí Cakir nařídil v nastaveném čase první půle pokutový kop za ruku Marcela... Penalta se však proti Bílému baletu nepískala, Real nakonec potřebnou remízu 2:2 uhájil a do Kyjeva na finále pojede on, aby se pokusil vyhrát Champions League potřetí za sebou.