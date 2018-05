Zářez proti Bayernu. Po mojí ruce měla být penalta, uznal obránce Realu

Jeden z kritických momentů se udál těsně před poločasovým hvizdem, kdy centr hostujícího Joshuy Kimmicha srazil v pokutovém území rukou obránce Realu Marcelo. Brazilský zadák také po utkání přiznal, že se penalta po jeho zásahu kopat měla.

„Byla to jasná ruka, trefilo mě to do ní a podle mě se měla nařídit penalta. Kdybych řekl, že jsem se míče nedotkl, tak bych musel lhát. Takový je ale fotbal," uznal bez vytáček Marcelo.

„Výkony rozhodčích nekomentuji. Je ale jasné, že někdy rozhodnou ve váš prospěch, jindy naopak. Ať se stane cokoliv, musíte prostě dál hrát fotbal," dodal.

Jen u televizní obrazovky se hodně vztekal zraněný německý reprezentant Jerome Boateng, jenž do odvety s Realem nemohl zasáhnout. „Tohle není penalta?!? To si děláte srandu...," napsal na twitter.

Po nařízení pokutového kopu hodně volaly také dva zákroky na útočníka Bayernu Roberta Lewandowského, ale ani v těchto případech se německý mistr penalty nedočkal.