Kalas si zahraje o miliardy, kam se hrabe finále Ligy mistrů

Ve hře je skoro pět miliard. A to jen pro začátek. Za devadesát minut dřiny jde o pohádkový jackpot. V sobotu je sice pro fanoušky jedničkou finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Liverpoolem, jenže z pohledu financí se zápas o všechno bude hrát jinde. Cristiana Ronalda či Salaha tam neuvidíte, těšit se ale můžete třeba na českého obránce Tomáše Kalase. Jeho Fulham se utká ve Wembley s Aston Villou v bitvě o postup do Premier League. Vítěz si pro následující tři roky zajistí poklad.

Hlavním městem fotbalu bude v sobotu ukrajinský Kyjev, kde si to ve finále Ligy mistrů rozdají večer nejlepší kluby Starého kontinentu. Fanoušci šílí, ceny vstupenek i ubytování se šplhají do závratných výšek, každý chce být u toho.

Jenže z finančního pohledu je tenhle duel jen chudým příbuzným utkání, které uvidí Londýn. Na Ukrajině bude brát vítěz zhruba 418 miliónů korun, ve Wembley se o pár hodin dříve bude hrát minimálně skoro o pět miliard. Právě tolik v následujících třech letech přiteče na konto celku, který oslaví postup do nejvyšší anglické soutěže.

Rozdíl praští do očí

„Z pohledu finančních odměn zastíní určitě zápas z Kyjeva," přiznává Dan Jones, šéf sportovně obchodního týmu společnosti Deloitte před bitvou ve Wembley. Finanční rozdíl vás prostě praští do očí. Vítěz Ligy mistrů bere 418 miliónů, poražený finalista necelých tři sta, což dává rozdíl nějakých čtyř miliónů liber. To vítězové z Wembley budou vysmátí, poraženým bude do pláče.

O sumě, která bude ve hře ve Wembley, si finalisté Champions League mohou nechat jen zdát. Pokud lze tedy pominout fakt, že Liverpool hraje nejvyšší anglickou soutěž a na příjmy „z jiné fotbalové galaxie" dosáhne stejně, jelikož je Premier League v současnosti nejbohatší soutěží světa.

Pokladníci ve Fulhamu i Aston Ville možná proto nervozitou ani nespí. Mají na dosah poklad, který klub zabezpečí na pár let dopředu. Vstupenka mezi elitu totiž znamená jistotu miliónů liber i na další tři roky. Takže i když klub dostane po roce padáka, kasa se bude plnit. Z tohoto pohledu jsou víc napjatí zástupci Fulhamu. Tomu období dotací touhle sezónou skončilo a potřeboval by zabrat. To celek z Birminghamu dostal padáka v roce 2016, finanční polštář tedy ještě chvíli bude mít.

To ale neznamená, že by Aston Villa šla do utkání v klidu. Suma 160 miliónů liber, tedy skoro pěti miliard korun, pro následující tři roky není konečná. Pokud se nováček v Premier League udrží, tak se další peníze pohrnou a finančníci ze společnosti Deloitte spočítali, že můžou příjmy dosáhnout až astronomických 280 miliónů liber. „V sobotu odpoledne se budou všichni soustředit na zápas ve Wembley, protože tam bere vítěz všechno. Bude to fantastická reklama, která jen ukazuje finanční přitažlivost Premier League," dodává expert Dan Jones.