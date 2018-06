Bestie poslala Ramosovi drsný vzkaz! Tohle video je teď hitem fotbalového světa

Že jste o něm ještě neslyšeli? Na Ostrovech mluví o 36letém svalnatém útočníkovi, jemuž se přezdívá Bestie, jako o nejsilnějším fotbalistovi planety. Přes metrák vážící Akinfenwa si libuje v osobních soubojích a na svoji muskulaturní postavu je navíc i nečekaně mrštný, bez problémů vysekne při gólových oslavách na trávníku i salto.

The size of Akinfenwa arms 😲💪https://t.co/nvDd1K61Zj pic.twitter.com/njBkUYTnNC — betclever (@bet_clever) 1. června 2018 Adebayo Akinfenwa je opravdu kus chlapa

„Uplynulo pár týdnů od finále Ligy mistrů, vrátil jsem se z dovolené a co musím poslouchat? Nestačí, co jsi udělal Mo Salahovi, navíc jsi ještě způsobil otřes mozku Kariusovi? Poslouchej, hochu, asi proti tobě nikdy nebudu hrát, protože nehrajeme Ligu mistrů, ale to máš tedy jediný štěstí, protože kdybych tam byl..." vzkazuje fanoušek Reds Akinfenwa hvězdě Realu a španělské reprezentace a na důkaz svých slov vzápětí zdemoluje kopačku.

Kapitán Realu ovšem jakoukoliv vinu za zranění egyptské hvězdy Muhammada Salaha, jenž musel po souboji s Ramosem už v prvním poločase střídat a od té doby se snaží zraněné pravé rameno vyléčit, odmítá.

K vyjádření lékařů, že gólman Loris Karius utrpěl za bezbrankového stavu po střetu s ním otřes mozku a ten mohl mít vliv na chyby strážce svatyně Liverpoolu před první a třetí inkasovanou brankou, stoper madridského velkoklubu ironicky dodal: "Brankář řekne, že byl omráčen po srážce se mnou. Příště může třeba (Roberto) Firmino říci, že má chřipku, protože na něj upadla kapka mého potu."