Klíčem na EURO je Kosovo. Listopadová bitva bude důležitá, ale ani případný pád nebude katastrofa

Po pátečním triumfu nad Anglií byli čeští fotbalisté v euforii. Zároveň si však uvědomovali: směrem k postupu na ME 2020 se nic nezměnilo, klíčový bude listopadový duel s Kosovem. To sedí, zápas bude důležitý. Nicméně ani případný pád by neznamenal katastrofu. Je téměř stoprocentní, že by se Čechů týkalo play off Ligy národů. Jaké cesty tedy dovedou partu kouče Šilhavého na evropský šampionát?

Pondělní výhra Kosova nad Černou Horou odložila postupové oslavy Anglii, zároveň se Balkánci přiblížili na bod českému týmu. Za této konstelace je ideální scénář jasný: pokud Češi doma porazí Kosovo, oslaví postup. Kolo před koncem by se mu vzdálili na čtyři body. V případě remízy nesmí Kosovo v závěrečném utkání s Anglií získat víc bodů než Češi v Bulharsku. Pokud Darida a spol. s Kosovem prohrají, budou muset vyhrát v Bulharsku a spolehnout se, že Anglie vyhraje v Kosovu.

Ale ani pokud všechny varianty skončí krachem, není konec. Češi by téměř jistě dostali šanci poprat se o ME v play off Ligy národů. Boje ve čtyřech divizích (A, B, C, D) této nové soutěže se odehrály loni na podzim.

Do play off, které nahrazuje někdejší baráž, se kvalifikovali automaticky vítězové všech skupin v jednotlivých divizích, dohromady 16 týmů (z každé divize čtyři). Probíhající kvalifikace, která má před sebou závěrečná dvě kola, vygeneruje 20 účastníků ME (první a druhé týmy ve skupinách). Účast si už zajistily Belgie, Itálie, Rusko, Polsko a Ukrajina (včera večer k nim mohly přibýt Irsko a Španělsko, jejich duely skončily po uzávěrce tohoto vydání).

Mezi nimi bude několik vítězů a nejlepších týmů z divizí Ligy národů. Ty v play off Ligy národů nahradí nejvýše umístěné celky v jednotlivých divizích, jež se nekvalifikovaly klasickou cestou. S vysokou pravděpodobností nastane situace, že z nejlepší divize A si přímý postup vybojují téměř všichni. Požadovaný počet čtyř účastníků pro play off této divize pak doplní nejméně úspěšné týmy z nižší divize B. Play off se odehraje na konci března vyřazovacím způsobem (na jeden zápas), bude sestávat ze semifinále a finále. Dodatečnou místenku na ME získá vítěz play off každé ze čtyř divizí.