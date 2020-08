Nominace s konzultací právníků, reprezentanti v hotelu bez uklízeček

Základní předpoklad restartu mezistátních soutěží byl učiněn na nedávné videokonferenci členských zemí UEFA. Podle dohody nebudou jednotlivé státy dělat hráčům problémy při cestách na reprezentační srazy a při návratech zpět do klubů. Fotbalisté tak nebudou muset podstupovat karantény, přestože je režim mezi některými zeměmi může požadovat. Podmínkou bude negativní test na koronavirus.

„Situaci intenzivně monitorujeme, protože musíme vědět, jakým způsobem sem hráče dostat. Co ho čeká při příletu sem, co ho čeká při návratu do země, kde působí. Proto máme k ruce i právní oddělení, abychom měli všechny informace. Není úplně jednoduché sem hráče z různých koutů stáhnout. Problematiku řešíme pořád ještě teď," netají manažer národního týmu Libor Sionko, že úterním zveřejněním nominace starosti zdaleka nekončí.

„Čekání od listopadu bylo hrozně dlouhé, navíc nás znovu čeká derby se Slovenskem. Těšíme se moc, byť víme, v jakém režimu sraz proběhne," poznamenává trenér Jaroslav Šilhavý.

Budou se striktně řídit protokolem

Reprezentace se sejde v pondělí v Praze a 4. září nastoupí v Bratislavě proti Slovensku. Poté se přesune do Olomouce, kde bude v pondělí hostit Skotsko.

Nároďák bude od úvodního srazu izolovaný od veřejnosti a bude mít na hotelech vlastní patro i vstup. Hráči budou bydlet po jednom a na pokojích jim nebude uklízet personál. Na tréninky budou cestovat dvěma autobusy. Před srazem a pak před každým utkáním podstoupí hráči včetně realizačního týmu testy na covid-19.

„Budeme se striktně řídit protokolem UEFA. Testy máme nařízeny v určitých dnech před utkáním i před odlety. Pondělním srazem hráči vstupují, nechci říkat do karantény nebo izolace, ale do režimu reprezentace. Tým bude, pokud možno co nejvíce izolovaný od veřejnosti," popisuje Sionko.

Ochladí se až na pokojích

Třeba i pořádek na pokojích si budou muset hráči udržovat sami.

„V hotelu budeme mít pro sebe samostatně celé patro. Včetně vlastního privátního vstupu a privátního výtahu, prostory budou vydezinfikované. Myslíme na všechno i na drobnosti. Je zrušeno uklízení na pokojích, aby se na hráčském patře nepohyboval žádný personál. Každý bude mít svůj vlastní pokoj," líčí internacionál výjimečný stav, který on sám během bohaté hráčské kariéry nepoznal.

Bezprostředně po tréninku třeba není možná ani běžná regenerace. „Různé ochlazovací procedury budou hráči absolvovat až na pokojích," avizuje Sionko.

Jiné cesty zkrátka není. „Co se týče veškerých hygienických opatření, nemůžeme si dovolit, jakkoliv klopýtnout. Budeme velice striktní, abychom eliminovali veškeré vnější vlivy a možnost nákazy," ujišťuje bývalý reprezentant.

„Rád si užiju 90 minut na hřišti. Fotbal tentokrát přijde na řadu až ve formě zápasu," usmívá se trochu hořce.