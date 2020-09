Šok pro reprezentaci: Souček a Schick v karanténě!

Obrovská nepříjemnost pro českou fotbalovou reprezentaci. V pátečním duelu Ligy národů na půdě Slovenska se bude muset obejít bez klíčových opor. Záložníka Tomáše Součka a útočníka Patrika Schicka, kteří přišli do styku s pozitivně testovanou osobou z realizačního týmu, z preventivních důvodů musejí do karantény! Do Bratislavy navíc neodjede ani brankář Slavie Ondřej Kolář.