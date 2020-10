Rambo se vrací! Liberecký kanonýr může reprezentovat po sedmi letech

Do své kariéry přidává další zajímavou kapitolu. Útočník Liberce Michael Rabušic se vrací do reprezentace. Autor hattricku v posledním ligovém kole proti Příbrami se ocitl v nominaci záložního reprezentačního týmu. Ten je v rezervě na středeční utkání ve Skotsku pro případ, že by elitní mužstvo Jaroslava Šilhavého nemohlo na Ostrovech kvůli hygienickým opatřením a nemoci covid-19 po dnešním souboji s Izraelem nastoupit.