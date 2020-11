Čtyři hráče škrtnul Šilhavý, ještě než reprezentační sraz začal, pátého vyřadil pozitivní test na koronavirus

Čtyři hráči se ze zdravotních důvodů omluvili ještě před tím, než sraz české reprezentace začal, pátého vyřadil pozitivní test na covid-19. Šestadvacet fotbalistů, které trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý nominoval pro přípravný středeční zápas s Německem a poté na dva duely Ligy národů v Plzni proti Izraeli a Slovensku, podstoupilo testy hned poté, co dorazili do pražského hotelu Don Giovanni.

„U jednoho z hráčů skutečně vyzněl test na covid-19 pozitivně,“ potvrdil mluvčí fotbalové asociace Michal Jurman s tím, že jméno hráče sdělovat nebude.

„Necháváme to jen na něm. Ještě před ukončením preventivní karantény, kterou do oznámení výsledků testů podstoupili všichni hráči na samostatných hotelových pokojích, tento hráč sraz opustil a byl umístěn do izolace.“

Do Lipska, kde se česká reprezentace utká ve středu s domácím Německem, tak nakonec odletí pětadvacet hráčů, protože dalšího náhradníka trenéři narychlo nepovolávali.

Už dopoledne provedli v nominaci čtyři změny. Vypadli z ní brankáři Kolář a Nguyen, obránce Čelůstka a záložník Ševčík, takže byli povoláni gólmani Koubek a Mandous, Černý a Jemelka.

„Šlo o změny vynucené zdravotním stavem původně nominovaných hráčů. Logicky jsme sáhli po čtveřici, kterou jsme měli nachystanou mezi náhradníky, kdyby k něčemu podobnému došlo,“ glosoval nominační rošádu Šilhavého asistent Jiří Chytrý.

Změny v nominaci fotbalové reprezentace. Poprvé byl povolán Václav Černý

Sport.cz, FAČR

Fanoušci budou nejvíc zvědaví na Černého, který pookřál v barvách Twente Enschede. Třiadvacetiletý útočník a bývalý mládežnický reprezentant skóroval v nizozemské lize čtyřikrát v sezoně, připsal si i stejný počet asistencí.

„Po delší anabázi začal pravidelně nastupovat a daří se mu. Sledovali jsme ho a teď jsme rádi, že při trénincích i zápasech uvidíme jeho aktuální formu,“ netajil Chytrý, že s hlavním trenérem čekají, jak se Černý v reprezentaci ukáže.

Tak trochu specifikem aktuálního výběru je nominace hned čtyř brankářů. „To proto, že Pavlenka bude k dispozici jen pro první utkání v Lipsku. Pak odjíždí, takže gólmani zůstanou v kádru tři,“ vysvětloval Šilhavého asistent.

Jak si reprezentační obránce Václav Jemelka zvyká v belgické Lovani, kam odešel v říjnu na hostování?

Sport.cz, FAČR

Česká reprezentace se přesune do Lipska v úterý, středeční zápas se hraje ve 20.45. Proti svěřencům kouče Jaroslava Šilhavého nenastoupí hráči z Bayernu Mnichov, Realu Madrid, Chelsea a Mönchengladbachu, příležitost naopak dostane několik nových tváří, které chce trenér Joachim Löw vyzkoušet.

Na Němce čeká po středeční přípravě s českou reprezentací v sobotu v Lipsku utkání Ligy národů proti Ukrajině, Šilhavého výběr se přesune do Plzně, kde nastoupí v neděli proti Izraeli a příští středu proti Slovensku. Oba zápasy začínají shodně ve 20.45.