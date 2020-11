Češi hostí Slováky a Skotsko hraje v Izraeli. Půjde však především o dva souboje na dálku. Skotové a Češi usilují o postup mezi evropskou elitu, Izraelci a Slováci zase hrají o záchranu. „Skupina je krásně zamotaná až do konce. Věřím, že večer pro nás bude šťastný. Ať už naším výsledkem v Plzni, tak zprávou z druhého zápasu,“ avizuje brankář Tomáš Vaclík, že fotbalová reprezentace nemá ve skupině B2 Ligy národů svůj osud ve vlastních rukou.

Postup má jasnou rovnici. Porazit v derby Slováky a doufat, že vedoucí Skotsko nezvítězí v Izraeli. Pouze v takovém případě se národní tým může posunout do elitní první divize Ligy národů.

„Postup nás všechny láká, což bylo vidět i v minulém utkání s Izraelem. Potřebovali jsme na závěr skupiny získat šest bodů. Tři už máme, tři ještě potřebujeme. A také pomoc Izraele. Bylo by hezké dostat se do elitní skupiny, zahrát si proti nejlepším evropským týmům. Jde také o co nejlepší postavení před losem mistrovství světa, takže motivace je velká," ujišťuje gólman Tomáš Vaclík.

Vrátí se v derby se Slovenskem do základní sestavy českého týmu Bořek Dočkal?

Sport.cz, FAČR

Češi mají nad Slováky navrch. Prohráli jen 3 z 13 vzájemných zápasů a v posledních třech zvítězili (všechny v Lize národů).

„Derby je specifické pro nás všechny, což stále platí. Rivalita je znát. Je dobré, že jsme poslední tři vzájemné zápasy zvládli vítězně. Ale od posledního duelu se Slováci hodně změnili," upozorňuje jedenatřicetiletý brankář Sevilly.

O postup i záchranu

„Postoupili na EURO, vyhráli těžký zápas se Skotskem. Jejich rozpoložení je tedy jiné, jsou na dobré vlně. My hrajeme o postup, Slováci o záchranu, což utkání dodává punc ještě větší výjimečnosti," připomíná Vaclík.

Překvapení k snídani a nevyspání. Na nervozitu neměl reprezentační nováček David Zima čas

Sport.cz, FAČR

Do finále baráže Slováky dovedl český trenér Pavel Hapal. Kvůli špatným výsledkům v Lize národů byl ovšem nedávno odvolán a poslední krok na EURO již udělali pod vedením jeho dočasného nástupce Štefana Tarkoviče.

„Slováci změnili rozestavení, trenéra. Přiletěli jim kluci z Ameriky, Hamšík z Číny. Dopředu jsou velmi nebezpeční po celou dobu Ligy národů. Jsou takoví hraví, chtějí hrát, zakončovat, střílet, mají velkou kvalitu," chválí Vaclík soupeře.