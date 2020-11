Nastal čas odplaty, věří slovenský světoběžník Mak ve výhru nad Čechy a záchranu ve druhé divizi

Teď se slovenské reprezentaci daří zase. V listopadových zápasech určitě. Nejprve minulý týden zvládla úspěšně finále barážové bitvy o EURO proti Severním Irsku, v Belfastu vyhrála v prodloužení 2:1 a kvalifikovala se na závěrečný turnaj.

Tři dny na to porazila v Lize národů Skotsko a díky tříbodovému zisku se dostala před losováním kvalifikace o světový šampionát 2022 v Kataru do druhého výkonnostního koše, takže má naději na celkem přijatelné složení kvalifikační skupiny.

A teď třetí zápas, v němž půjde Slovákům zase o tři body a naději na záchranu ve druhé divizi Ligy národů.

Utkání Ligy národů Česká republika–Slovensko se hraje ve středu od 20.45 v Plzni, rozhoduje Turek Cakir, přímý přenos vysílá ČT Sport, online reportáž můžete sledovat na www.sport.cz

„Každý zápas proti Čechům představuje velkou motivaci. Je to derby, prostě něco navíc," přiznával před utkáním Róbert Mak, který během dosavadní kariéry působil v bundesligovém Norimberku, řeckém PAOK Soluň, Zenitu Petrohrad, tureckém Konyasporu a nyní v maďarském Ferencvarosi.

V reprezentačním dresu nyní pomohl Slovákům k postupu na EURO i k výhře nad Skoty, takže do Plzně přijel samozřejmě i on v dobrém rozpoložení.

Radost Slováků, zoufalství Irů... Peter Morrison, ČTK/AP

„Vždy je lepší, když vyhráváte a do dalšího utkání jdete po vítězné sérii. Mužstvu i každému z nás to dodá sebevědomí, což bylo vidět i v zápase proti Skotům, kdy jsme podali velmi dobrý výkon," připomínal Mak nedělní duel v Trnavě, v němž jeho tým připravil lídrovi skupiny první prohru.

„Stejně tak nám dodal sebevědomí i postup na EURO, takže teď ho budeme chtít využít k tomu, abychom i ve středečním utkání zvítězili a zachránili se v druhé divizi. To je náš cíl a nezáleží na tom, že hrajeme proti Čechům. Soupeř podal v posledním střetnutí v Bratislavě velmi kvalitní výkon a porazil nás, my mu to teď chceme oplatit. Bylo by pěkné završit listopadový sraz třetím vítězstvím a po delší době nad českou reprezentací vyhrát," věří Róbert Mak v odplatu za zářijovou lekci u Dunaje.