Slintáme, ale s Messim je Paris SG slabší, rozčarovalo experty hvězdné trio MNM

„Poté, co do mužstva přišel Messi, je tenhle tým slabší, než býval," prohlásil do mikrofonů BT Sport dokonce bývalý útočník Liverpoolu a anglické reprezentace Michael Owen poté, co se francouzský mistr musel v Bruggách spokojit s remízou 1:1.

„Není možné, aby takhle hráli. Žádné nasazení, žádná intenzita, napadání, pracovitost. A dopředu vůbec nic," mluvil ve stejném duchu ve francouzské televizi někdejší útočník Arsenalu, Manchesteru United či Chelsea Nicolas Anelka a jen tak mimoděk připomněl, že podobně se Messimu přizpůsobovala Barcelona, na což v posledních sezonách už očividně doplácela.

„Také zpomalovala akce, aby se do nich Messi zapojoval, protože na něho a jeho fotbalové umění a nápady spoléhala."

150 Champions League appearances ✅

🔴🔵 Thoughts on first Paris start for Leo Messi?#UCL pic.twitter.com/AC40nEi94E — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

V Bruggách bylo rovněž patrné, že Messiho noví spoluhráči čekají, co hvězdný Argentinec udělá a s čím přijde.

„Jenže on se choval při premiéře v novém angažmá příliš nesobecky," podivoval se trenér a fotbalový expert Rudi Garcia, že se Messi podřizoval mužstvu, zatímco mužstvo spoléhalo na něho.

„Proto se Neymar nezapojoval do hry, jako obvykle, proto Mbappé nedostával míče a podporu, kterou potřebuje. Prostě to nefungovalo," připomněl, že se trio „MNM" zmohlo jen na asistenci Mbappého na Herrerově gólu.

Lionel Messi se poprvé v Lize mistrů představil v dresu PSG

Piroschka Van De Wouw, Reuters

A ofenzíva Paris SG nefungovala ani poté, co se Mbappé čtyři minuty po přestávce zranil, musel střídat a trojice „MNM" se rozpadla.

„Slintáme nad nimi, sami o sobě jsou to tři fenomenální hráči, trojice MNM je jednou z nejzajímavějších formací ve světovém fotbale. Ale ani to nestačí, aby byl Paris SG pasován na favorita na vítězství v Lize mistrů. Anglické celky Chelsea, Liverpool, Manchester United a City jsou mnohem lepší," tvrdí dokonce Owen.

„Všechno se zlepší. Nebyl to náš večer a nikdo z nás nemůže být spokojen s výkonem, který jsme předvedli, ale potřebujeme čas. Pracovat, aby si Messi, Neymar a Mbappé porozuměli a mužstvo porozumělo jim a jejich potřebám. Musíme prostě vytvořit tým," zachovával klid trenér Pochettino.

🔴🔵 Ander Herrera puts Paris ahead Bruges...#UCL pic.twitter.com/PTVh7Y6MIf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

Připomněl i to, že mu při vstupu do Ligy mistrů chybělo hned deset hráčů a mezi nimi Ramos, Veratti, Di María a spol., což samozřejmě nemohlo být omluvou, že se svým hvězdným týmem nevyhrál v Champions League už čtvrtý zápas po sobě.

„Skoro mám pocit, že angažování Sergia Ramose a Gianluigiho Donnarummy dává Pařížanům větší šanci vyhrát Ligu mistrů, než příchod někoho takového, jako je Messi," poznamenal v souvislosti s absencemi v sestavě Paris SG Owen.