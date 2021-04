Loučení i slibné vyhlídky. Krejčí má u Lvíčat chuť pokračovat dál, kdy se rozhodne?

Čeští fotbalisté do 21 let v zápase proti Slovinsku na ME. Zleva Denis Granečný, Ladislav Krejčí a Matěj Chaluš.

Krásné zážitky a fůru vzpomínek na mládežnickou reprezentační kariéru si ovšem mladíci uchovají navždy v paměti. Řada z nich završila v Celje postupový hattrick, když ME vykopala také s devatenáctkou i sedmnáctkou. Husarský kousek, jímž se hned tak někdo nepochlubí...

„Člověk si ani nedokáže představit, že další sraz bude bez nich, ale fotbalový život jde dál. Jednou něco začíná a jednou končí. Chci jim poděkovat! Pro český fotbal udělali velkou reklamu," chrlil komplimenty trenér jednadvacítky Karel Krejčí, jenž s touto ekipou úspěšně válčil už ve dvacítkách v rámci Elite Ligy.

Michal Sadílek pálí během tréninku před utkáním ME jedenadvacítek se Slovinskem.

FAČR

„Dostat se třikrát na závěrečný turnaj je něco mimořádného a docení se to až později. Přeju jim, aby z toho v kariérách těžili," připomněl Krejčí v rozhovoru pro Právo a ČTK, při němž udělal závěrečnou tečku za evropským šampionátem v Maďarsku a Slovinsku, kde Lvíčata zůstala před branami play off.

Ladislav Krejčí (vpravo) si kryje míč před Timim Maxem Elšnikem ze Slovinska.

Borut Zivulovic, Reuters

Po posledním vystoupení se Španěly, jež Čechům zatarasilo cestu do květnového čtvrtfinále, se některým hráčům hrnuly slzy z očí. Emoce neskrývali Krejčí, Jedlička, Havelka nebo Sadílek... „Michal je jednoznačně mentalita vítěze. Hrozně nerad prohrává i na tréninku, byl schopen pohádat se i tam," líčil asistent trenéra Jiří Kohout, jenž s hráči taktéž pracoval delší čas. „Nejzářivější hráč v našem týmu byl určitě Láďa Krejčí," prohlásil na adresu sparťanského záložníka, jehož trenéři při absenci Zimy využili podobně jako ve spoustě kvalifikačních partií na stoperu a vytáhlý šikula odehrál výborný turnaj.

„Jeho kariéra je raketová, asi by to nikdo nečekal. V běžném životě není takovej rafan, ale na hřišti je fakt lídr. Nerad prohrává stejně jako Sadílek. Byli prodlouženými rukami trenéra," utrousil Kohout.

Pavel Šulc (vlevo) uniká Niku Prelecovi ze Slovinska v zápase ME jednadvacítek v Celje.

Borut Zivulovic, Reuters

Reprezentační jednadvacítka definitivně uzavřela dvouletý cyklus, už teď však hledí k novému. Kvalifikace ME 2023 odstartuje v září. Češi se o účast na šampionátu v Gruzii a Rumunsku poperou s Anglií, Albánií, Kosovem, Andorrou a Slovinskem, s nímž si střihnou odvetu z Celje. Do bitev se jim přitom rýsuje zajímavá sestava. Hned sedm adeptů reprezentačního dresu navíc okusilo atmosféru ME už ve Slovinsku a vedli si dobře. Do ofenzívy se nabízejí například kreativní záložník Karabec nebo Šulc, který si ve Slovinsku vyzkoušel i pozici halvbeka.

„Když Šulcík zůstane delší dobu zdravej a bude na sobě pracovat, jak pracuje, je hrozně zajímavej hráč využitelný na různých postech. Může hrát z křídla, na podhrotu, odehraje osmičku...," libuje si Kohout. Z ročníku 2000 se nabízí Ostrák, správný fotbalový drzoun. Vyniká přímočarostí, dovede se prosadit při hře jeden na jednoho. „Pořád mu vyčítám, že by měl být ještě výraznější v poslední třetině hřiště. Je líbivej typ hráče, hezky se na něj kouká, ale efekt ještě není takový. Když tohle zlepší, je Tomáš taky hráč budoucnosti," ujišťuje Krejčí.

Brankář Martin Jedlička (uprostřed) si během tréninku plácá s trenérem gólmanů reprezentační jedenadvacítky Ladislavem Maierem. Vpravo je Matěj Kovář.

FAČR

Na hrot stále může vyběhnout Hložek, byť od podzimu patří do kádru áčka. Plejáda mladých dravců se tlačí i do zadních řad. Spolehlivý Fukala, jenž si statečně počínal proti španělskému obrovi, a šikovní stopeři Heidenreich nebo Vitík. Druhý jmenovaný se v osmnácti letech prodral do základu Sparty a na EURO proti Italům sváděl zdatné souboje s Cutronem i Scamaccou. „Může být lídrem obrany," pokyvoval Kohout.

Roli brankářské jedničky by mohl po Jedličkovi převzít Matěj Kovář z Manchesteru United, jenž na podzim hostoval v třetiligovém Swindonu. „V Celje jsme ho mohli trochu poznat. Když forma a zdraví dovolí, měl by být pilíř nové jedenadvacítky," hlásí kouč gólmanů Ladislav Maier. „Tenhle ročník může být velmi zajímavý a jistě bude mít také nejvyšší cíle a tím je opakovat postup na následující EURO," přitakal Kohout.

Trenér Karel Krejčí na tréninku české fotbalové reprezentace na ME jedenadvacítek v Celje.

FAČR

Češi zahájí kvalifikaci 2. září proti Slovinsku. Otázka, zda do ní vyrukují se stejným realizačním týmem v čele s šéfem lavičky Karlem Krejčím, zatím nezná odpověď. „Schůzky probíhají kontinuálně od doby, kdy se postoupilo na EURO, ale rozhodující jednání se uskuteční v červnu po Valné hromadě FAČR," přiblížil tiskový mluvčí reprezentace do 21 let Martin Gregor.

Sám Krejčí má do další činnosti u Lvíčat chuť. „Je to prestižní pozice, druhý nejvyšší nároďák. Jsem moc rád a pyšný, že tuhle práci můžu dělat. Pokud bude zájem, určitě bych rád pokračoval," dodal dvaapadesátiletý kouč.