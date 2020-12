Třikrát po sobě česká fotbalová reprezentace na světových šampionátech absentovala, za dva roky by se však do Kataru podívat chtěla. „Bude to suprově zabezpečené mistrovství světa. Pro fanoušky přímo skvělé, protože v jednom městě uvidí de facto všechny zápasy. A z listopadového termínu už vůbec nikdo nemusí mít obavy či snad dokonce strach, protože v tu dobu už tam žádná vedra nepanují,“ je přesvědčení trenér Milan Máčala, který pomalu čtvrt století působil u klubových i reprezentačních celků v zemích kolem Perského zálivu a tamní poměry velice dobře zná.

Teď ovšem půjde o to, aby se český národní tým na šampionát probojoval. Do Jižní Afriky se v roce 2010 nedostal, mistrovství světa v Brazílii o čtyři roky později rovněž jen přihlížel, ani do Ruska v roce 2018 se nedokázal probojovat.

„Jde o obrovské lákadlo, protože mistrovství světa je největším turnajem na planetě," přiznává trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý, že by mistrovství světa znovu rád zažil. Na rozdíl od hráčů se mu to už jednou povedlo, neboť v roce 2006 působil u národního týmu jako asistent Karla Brücknera.

„Na postup na takový turnaj můžete myslet jen v případě, že máte opravdu silný tým. A ten jsme v roce 2006 měli," připomněl hlavní kouč národního týmu Šilhavý.

„Po bronzovém EURO 2004 byla očekávání fanoušků veliká a po úvodní výhře tři nula nad Spojenými státy ještě vzrostla. Jenomže se nám zranil Honza Koller, což se ukázalo jako klíčové, a zápas s Ghanou nás konfrontoval s realitou. V posledním utkání proti Itálii už to potom bylo složité. Každopádně jsem rád, že jsem atmosféru mistrovství světa zažil, a samozřejmě bych si to chtěl ještě zopakovat. Třeba právě v Kataru v roce 2022."

Dostat se ovšem do Kataru, země, která má přibližně stejnou rozlohu, jako Středočeský kraj, ovšem znamená proklestit si cestu evropskou kvalifikací. Ta se losuje dnes vpodvečer v 18 hodin ve švýcarském Curychu. Samozřejmě bez obvyklých ceremonií a lesku, který v minulosti losování provázel.

V čase celosvětové koronavirové pandemie se tudíž ani zástupci jednotlivých evropských fotbalových asociací či svazů nesjedou, neboť losování proběhne virtuálně. Přímý přenos můžete sledovat od 18. hodin na ČT Sport, online reportáž na www.sport.cz

České čekání ve třetím koši

Česká fotbalová reprezentace byla před losem zařazena do třetího výkonnostního koše, takže je vyloučeno, aby se v kvalifikaci potkala se svým letošním osudem jménem Skotsko. Zato na Slováky může klidně zase narazit, neboť ti figurují ve druhém koši.

„V tuhle chvíli už s nasazením nic neuděláme. Rozdíly mezi druhým a třetím košem nejsou ale někdy zase tak velké. Jasně, být ve druhém koši by byla výhoda, ale musíme to brát jako fakt. Každopádně víme, že ve skupině budeme mít silné soupeře. No a nejlepší týmy na mistrovství světa postoupí," poznamenal Šilhavý.

Rozdělení reprezentačních týmů do výkonnostních košů Koš 1: Belgie, Francie, Anglie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko. Koš 2: Švýcarsko, Wales, Polsko, Švédsko, Rakousko, Ukrajina, Srbsko, Turecko, Slovensko, Rumunsko. Koš 3: Rusko, Maďarsko, Irsko, Česko, Norsko, Severní Irsko, Island, Skotsko, Řecko, Finsko. Koš 4: Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Albánie, Bulharsko, Izrael, Bělorusko, Gruzie, Lucembursko. Koš 5: Arménie, Kypr, Faerské ostrovy, Ázerbájdžán, Estonsko, Kosovo, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Andorra. Koš 6: Malta, Moldavsko, Lichtenštejnsko, Gibraltar, San Marino.

Na světový šampionát postoupí z evropské kvalifikace třináct týmů. Los rozhodne o složení pěti a šestičlenných skupin. V pětičlenných, který bude pět, budou figurovat vítězové elitní úrovně Ligy národů, tedy Belgie, Francie, Itálie a Španělsko. To proto, že na ně v příštím roce finále Ligy národů, tzv. Final Four.

Kvalifikace o postup na mistrovství světa se bude hrát příští rok v březnu, září (po třech zápasech), říjnu a listopadu (po dvou utkáních). Deset vítězů jednotlivých skupin si zajistí přímý postup na šampionát, který v listopadu a prosinci 2022 uspořádá Katar.

Pomůže v případě potřeby Liga národů?

Mužstva na druhých místech postoupí do play-off. V něm dostanou šanci ještě dva nejvýše postavení vítězové skupin v letošní Lize národů, kteří ve světové kvalifikaci neuspějí. To je příležitost i pro českou reprezentaci, která skupinu Ligy národů rovněž vyhrála.

Pořadí vítězů v Lize národů: 1. Francie, 2. Belgie, 3. Itálie, 4. Španělsko, 5. Wales, 6. Rakousko, 7. Česká republika, 8. Maďarsko, 9. Slovinsko, 10. Černá Hora, 11. Arménie, 12. Albánie, 13. Faerské ostrovy, 14. Gibraltar.

Do play-off tedy postoupí dohromady dvanáct celků (deset ze druhých míst kvalifikace, dva z Ligy národů). Losem vznikne šest dvojic, které si zahrají o postup do dalšího kola. Z něj pak vzejdou zbylí tři účastníci mistrovství světa 2022. Play-off se bude hrát v březnu 2022 jen na jeden zápas, nikoliv na odvety doma - venku.

Pro světový šampionát v roce 2022 bude k dispozici osm nových stadiónů.

Zahajovací zápas mistrovství světa je naplánován na 21. listopadu, finále se uskuteční 18. prosince.