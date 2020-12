Los evropské kvalifikace měli v pondělním podvečeru v Curychu v rukou italský internacionál Daniele de Rossi a Nizozemec Rafael van der Vaart.

Ti poslali českou reprezentaci do skupiny E do společnosti lídra, vysoce favorizované Belgie, a Walesu vylosovaného z druhého výkonnostního koše. Tím bylo jasné, že skupina bude pouze pětičlenná, protože Belgičané budou hrát v příštím roce Final Four Ligy národů, a tudíž potřebují říjnový kvalifikační termín volný.

Wales je pro Šilhavého tým přijatelným protivníkem nejen z výkonnostního hlediska, ale i z hlediska podmínek postupu z Ligy národů. Přijatelným protivníkem je pochopitelně i Bělorusko, s nímž se český výběr mimochodem utkal v kvalifikaci o EURO 1996 v Anglii, o Estonsku pak nemluvě.

S těmito týmy se utká 🇨🇿 #ceskarepre v rámci kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 🤩 Co říkáte na složení skupiny? 🧐



📸 FIFA/Kurt Schorrer pic.twitter.com/08Ioo72HMI — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) December 7, 2020

Skupina se mi líbí, pochvaloval si Jankto

„Dobrá skupina, líbí se mi, v ní je Belgie se svou zlatou generací jasným favoritem. Pak se uvidí, co zahrajeme my a Wales,“ pochvaloval si los kvalifikace český reprezentant Jakub Jankto. „Venku to bude s Belgií hodně těžké, ale myslím, že doma s ní něco uhrát můžeme.“

„Velice zajímavá skupina s jednoznačným favoritem, kterým je Belgie. Vyrostla tam silná generace, v žebříčku FIFA jsou na tom Belgičané nejlépe,“ přidával se Tomáš Vaclík. „Wales s Garethem Balem je určitě také atraktivním soupeřem. Na další protivníky jsem zvědavý, protože jsem proti nim s reprezentací ještě nikdy nehrál. Věřím, že se na kvalifikaci dobře připravíme, a až začne, budeme v pohodě a ve formě, abychom v březnu dobře odstartovali.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>

Vzhledem k politické situaci se nemohla potkat Arménie s Ázerbájdžánem, Kosovo s Bosnou a Hercegovinou, ba ani s Ruskem či Srbskem, Ukrajina nemohla figurovat v jedné skupině s Ruskem a Gibraltar se Španělskem.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám bylo deset zemí označeno za rizikové, takže v jedné skupině nemohly kupř. skončit reprezentace Islandu a Faerských ostrovů.

Dále pak byly ještě před losem brány v potaz i vzdálenosti a především pak náročné cestování do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a na Island.

Nakonec los promluvil takto:

Los evropské části kvalifikace MS 2022 v Kataru: Skupina A: Portugalsko, Srbsko, Irsko, Lucembursko, Ázerbájdžán. Skupina B: Španělsko, Švédsko, Řecko, Gruzie, Kosovo. Skupina C: Itálie, Švýcarsko, Severní Irsko, Bulharsko, Litva. Skupina D: Francie, Ukrajina, Finsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstán. Skupina E: Belgie, Wales, ČR, Bělorusko, Estonsko. Skupina F: Dánsko, Rakousko, Skotsko, Izrael, Faerské ostrovy, Moldavsko. Skupina G: Nizozemsko, Turecko, Norsko, Černá Hora, Lotyšsko, Gibraltar. Skupina H: Chorvatsko, Slovensko, Rusko, Slovinsko, Kypr, Malta. Skupina I: Anglie, Polsko, Maďarsko, Albánie, Andorra, San Marino. Skupina J: Německo, Rumunsko, Island, Severní Makedonie, Arménie, Lichtenštejnsko.

Result of 2022 World Cup qualifying draw 🏆



🤔 Which European nation has the toughest group? pic.twitter.com/MnuSZ4WCT7 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) December 7, 2020

Na světový šampionát postoupí z evropské kvalifikace, do které zasáhne 55 zemí, třináct týmů. Deset vítězů jednotlivých skupin si zajistí přímý postup na šampionát, který v listopadu a prosinci 2022 uspořádá Katar.

Mužstva na druhých místech postoupí do play-off. V něm dostanou šanci ještě dva nejvýše postavení vítězové skupin v letošní Lize národů, kteří ve světové kvalifikaci neuspějí. To je příležitost i pro českou reprezentaci, která skupinu Ligy národů rovněž vyhrála.

Pořadí vítězů v Lize národů: 1. Francie, 2. Belgie, 3. Itálie, 4. Španělsko, 5. Wales, 6. Rakousko, 7. Česká republika, 8. Maďarsko, 9. Slovinsko, 10. Černá Hora, 11. Arménie, 12. Albánie, 13. Faerské ostrovy, 14. Gibraltar.

Do play-off tedy postoupí dohromady dvanáct celků (deset ze druhých míst kvalifikace, dva z Ligy národů). Losem vznikne šest dvojic, které si zahrají o postup do dalšího kola. Z něj pak vzejdou zbylí tři účastníci mistrovství světa 2022. Play-off se bude hrát v březnu 2022 jen na jeden zápas, nikoliv na odvety doma–venku.

Pro světový šampionát v roce 2022 bude v Kataru k dispozici osm nových stadionů.

Zdeněk Pavlis, Sport.cz

Kvalifikace o postup na mistrovství světa se bude hrát příští rok v březnu, září (po třech zápasech), říjnu a listopadu (po dvou utkáních).

Zahajovací zápas mistrovství světa v Kataru v roce 2022 je naplánován na 21. listopadu, finále se uskuteční 18. prosince.