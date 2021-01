Nejlepší tým světa zamíří do Edenu. Češi tam přivítají Belgii v boji o mistrovství světa

Věřím v to, že o druhé místo znamenají baráž se popereme, říká po losu trenér Jaroslav Šilhavý

Začátek kvalifikace bude pro český tým náročný. Tři zápasy behěm krátkého srazu, a hned také s největším favoritem skupiny.

„Není důvod být ustrašený. Myslím, že si ještě všichni pamatujeme, jak jsme v kvalifikaci o postup na EURO porazili Anglii. Tehdy jsme v Edenu hráli zatím naposledy. Proč bychom na vítězství nemohli navázat letos proti Belgii?" říká trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý na webu fotbal.cz.

Jaroslav Šilhavý je rád, že nemusí vyjednávat o termínech ve skupině. V tom byl mistr Karel Brückner

"Každopádně uděláme všechno, abychom předvedli co nejlepší výkon a abychom uspěli. Moc by nám pomohlo, kdyby nás mohli podpořit naši skvělí fanoušci, ale to ovlivnit nemůžeme, a uvidíme, jaká bude v březnu situace," poukazuje kouč na přetrvávající konání zápasů bez fanoušků.

Národní tým vyzve na konci března Belgii v Edenu 🇨🇿🇧🇪 pic.twitter.com/wMZL8H9QvQ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) January 19, 2021

„Za normálních okolností by utkání proti Belgii bylo dalším obrovským svátkem pro všechny fotbalové fanoušky, podobně jako jím byla utkání s Brazílií nebo Anglií. Za vše vypovídá už jen to, jaké hvězdy má bronzový tým posledního světového šampionátu na soupisce: Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku nebo Thibaut Courtois..." přidává se Martin Malík, předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR).

Rok plný výzev

"Uvidíme samozřejmě v tomto ohledu, jaká bude v březnu situace kolem pandemie koronaviru, ale osobně si neumím představit, že i v roce 2021 bychom měli hrát fotbal bez fanoušků," dodává Malík.

Síla týmu je velká. Věřím, že se na ME můžeme postarat o překvapení, věří Jaroslav Šilhavý

Podle současných opatření fanoušci na tribuny nesmějí. Před prázdnými tribunami odehrál národní tým celý loňský rok, kdy ovládl svou skupinu Ligy národů a postoupil mezi elitu.

V roce 2021 čekají reprezentaci ještě atraktivnější výzvy. V červnu začne o rok odložené EURO 2020 a celý rok se bude hrát kvalifikace o postup na mistrovství světa, na kterém česká reprezentace hrála naposledy v roce 2006. Papírovým favoritem skupiny bude právě Belgie v čele s mnoha světovými hvězdami.

Proti Belgii odehrála česká nebo československá reprezentace dohromady sedmnáct zápasů. Osmkrát vyhrála, naposledy v přípravném zápase v roce 2009 v Teplicích, a třikrát remizovala.