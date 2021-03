Nikam je nepustím! odmítá Klopp uvolnit legionáře pro březnovou kvalifikaci. A není sám

Everton se ozval jako první. Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp se okamžitě přidal a natvrdo prohlásil, že své legionáře figurující na tzv. červeném seznamu zemí nejvíce ohrožených covidem-19 na březnový reprezentační sraz nepustí. „Není prostě možné, aby odletěli za svými národními týmy a po návratu museli na deset dnů do karantény. Platí je kluby,“ rozpálil se Klopp při představě, čemu by musel čelit.

Po reprezentačním srazu vyplněném kvalifikačními zápasy o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru a africký šampionát by mu totiž chybělo po deset dnů hned šest hráčů. Brazilci Alisson Becker, Roberto Firmino a Fabinho, Portugalec Diogo Jota, Senegalec Mané a Naby Keita z Guiney.

Všichni by totiž odletěli do zemí, které v Británii figurují na tzv. červeném seznamu zahrnujícím momentálně 33 zemí nejvíce ohrožených koronavirem. V praxi to znamená, že každý cestující vracející se z těchto zemí na Ostrovy musí na deset dnů do izolace ve schváleném hotelovém pokoji.

Výjimky neexistují, je zcela vyloučeno, aby je dostali třeba profesionální sportovci.

Brazilské trio ve službách Liverpoolu Becker, Firmino, Fabinho by přitom mělo v reprezentačním dresu své země nastoupit 26.3. v kvalifikačním střetnutí v Kolumbii a pět dnů nato doma proti Argentině, na Portugalce Jotu čekají kvalifikační zápasy s Ázerbájdžánem, Srbskem a Lucemburskem, Senegalec Mané by měl hrát v kvalifikaci mistrovství Afriky s národním týmem své země v Kongu a poté proti Svazijsku, Keita pak v dresu Guiney proti Mali a v Nambii.

Nejde ale samozřejmě jen o Liverpool, problém se týká několika desítek fotbalistů z většiny klubů fotbalové Premier League.

Aby letěl Roberto Firmino do Brazilie a pak musel do karantény? Podle Kloppa vyloučeno.

Lee Smith, Reuters

I proto proběhla videokonference klubových šéfů, kde se řešil vstup jejich hráčů do zemí červené zóny. Vycházeli přitom ze stanoviska FIFA, podle něhož nejsou kluby povinné uvolňovat své hráče pro reprezentaci, pokud by po návratu museli na pět více dnů do karantény.

Ředitelé klubů zatím jednoznačné stanovisko nezaujali. Poté, co od vlády nedostali pro hráče vracející se z červené zóny výjimku, nechali na fotbalistech, aby se sami rozhodli. Buď poletí plnit reprezentační povinnosti a po návratu do Británie půjdou na 10 dnů do izolace, nebo zůstanou.

Většina klubů přitom věří, že jejich legionáři zvolí druhou variantu.

Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.

Paul Ellis, Reuters

Vždyť pro Liverpool by karanténa na zmíněnou šestici fotbalistů znamenala, že se bez ní bude muset trenér Klopp obejít v ligových zápasech a Arsenalem a Aston Villou a i v případném prvním čtvrtfinále Ligy mistrů, kam mají Reds nakročeno.

Ke Kloppovi se přidal i manažer Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer. "I my budeme s našimi hráči na toto téma mluvit. Nedává smysl, aby někam cestovali a pak byli deset dnů v karanténě, když my je platíme," řekl po středeční remíze s Crystal Palace do kamer Sky Sports.

Na britském, tzv. červeném seznamu je v tuto chvíli 33 zemí - většina z Afriky, Jižní a Střední Ameriky. Z evropských zemí je na seznam zařazeno zatím pouze Portugalsko.