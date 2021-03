Na kvalifikačním zápase v Nizozemsku bude na stadionu 5000 lidí

Fanoušci v Areně Johana Cruyffa budou při kvalifikačním utkání rozděleni do různých sektorů. V některých budou muset mít lidé ochranu nosu a úst, v jiných budou moci být bez roušek a budou moci zpívat a hlasitě fandit. Při pokusu, který proběhne po konzultacích s nizozemskou vládou, se má zjistit, ke kolika kontaktním situacím mezi lidmi při zápase dojde.

"Je to dobrý experiment, kterým chceme ukázat, že je možné, aby se zase brzy lidé vrátili na stadiony," uvedl generální sekretář KNVB Gijs de Jong. "Pokud budou fanoušci negativní, ukážou to v aplikaci a v kombinaci s lístkem na zápas budou moci vstoupit. Takhle by to mohlo fungovat na klubové úrovni i na mistrovství Evropy," dodal. Amsterdam bude na odloženém Euru v červnu hostit čtyři zápasy.

Podobný experiment provedli v Nizozemsku už v únoru ve dvou zápasech druhé ligy, na nichž bylo 1300 diváků rozděleno do šesti sektorů s různými stupni omezení. Po utkání v Nijmegenu měl jeden divák pozitivní test na koronavirus, po duelu v Almere se ale mezi fanoušky nákaza neobjevila.