Čeští fotbalisté dnešním zápasem s Estonskem vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022. Na úvod pětičlenné skupiny E čeká reprezentanty venkovní zápas s papírově nejslabším týmem tabulky. Vzhledem ke zpřísněným opatřením proti koronaviru v Estonsku se nebude hrát v Tallinnu, ale na neutrální půdě v polském Lublinu. Zápas vysílá ČT Sport, stav je zatím 6:1 a vy jej můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Estonsko by pro svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého mělo být na úvod ideálním soupeřem. Ve všech třech vzájemných zápasech Češi zvítězili minimálně o dva góly a inkasovali v nich jedinou branku. Před vstupem do kvalifikace navíc Estonce výrazně zasáhl koronavirus. Do karantény museli prakticky všichni legionáři včetně karvinského záložníka Vlasije Sinjavského.

Na závěrečný turnaj do Kataru přímo projdou z evropské části kvalifikace pouze vítězové skupin, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají velkou šanci, že se minimálně z Ligy národů do baráže dostanou.