Velká naděje, která během pátečního podvečera vzplála, do sobotního rána zase zhasla. Český reprezentační tým nakonec pro kvalifikační zápas s Belgií neposílí čtveřice hráčů z německé Bundesligy. Nádodní tým potvrdil, že se po dlouhých jednáních nakonec kvarteto Schick, Darida, Pavlenka a Kadeřábek nepodaří získat.

Jsem přesvědčen, že to skotští rozhodčí zvládnou. Snad jsou to profíci, říká Jaroslav Šilhavý

Páteční zpráva byla nadějná. Čtveřice hráčů z bundesligy nakonec možná bude moci za fotbalovou reprezentaci nastoupit i v sobotním domácím utkání kvalifikace mistrovství světa proti Belgi, zdálo se. Německo totiž zmírnilo cestovní opatření proti koronaviru a při návratu z Čech už nebude potřeba nastoupit do povinné karantény.

Jenže k operaci "Němci rychle zpátky" nedojde.

Tomáš Souček bude kapitánem fotbalové reprezentace v utkání s Belgií

Sport.cz, FAČR

"Po večerní aktualizaci opatření pro zahraniční cesty do Německa a zpátky prověřovalo vedení fotbalové reprezentace všechny možnosti přesunu svých hráčů už na dnešní kvalifikační zápas proti Belgii. Během večera intenzivně komunikovalo s kluby i příslušnými úřady v Německu a Česku a mezitím organizační tým preventivně zajistil pro bundesligové hráče cestu do Prahy, ubytování i povinné testování," líčí mluvčí národního týmu Petr Šedivý, že všechno se dalo rychle do pohybu.

Ukážeme kuráž! Fotbalová reprezentace má song na EURO od Tří sester

FAČR

"Nicméně dva kluby kvůli nejednoznačnému výkladu pravidla v Německu odmítly pustit své hráče na sraz reprezentace s odůvodněním, že opatření vstoupí v platnost až v neděli, a ani německé úřady nedokázaly do této doby potvrdit právní výklad, že v případě sobotního příjezdu nebudou muset tito členové národního týmu po návratu do Německa do karantény," vysvětluje mluvčí, na čem celá operace ztroskotala.

"Z těchto důvodů se Jiří Pavlenka, Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida a Patrik Schick zúčastní až úterního zápasu ve Walesu, což aktuální německá opatření dovolují. Řešení má česká reprezentace s kluby už několik dnů schválené a cestu připravenou, přestože původně měla být celá čtveřice k dispozici jen pro úvodní zápas v Polsku proti Estonsku," připomíná Šedivý.