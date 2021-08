Návrat bývalého slávisty či nástup nového sparťana! Mizí také Zima, povolán Sáček

Změn je nakonec víc, než je trenérům milé... Z nově povolaných hráčů působí v zahraničí pouze exslávista Jaromír Zmrhal (Slovan Bratislava), který se o dodatečné pozvánce dozvěděl ještě o víkendu. Ostatní působí v domácí soutěži.

„Trenéři jsou přesvědčení, že si nominaci zaslouží. A navíc jsme nechtěli vybírat v zahraničí, protože příjezd takových hráčů by trval delší dobu a narušil by covidovou bublinu, kterou jsme počínaje pondělním ránem vytvořili. Cestování letadlem, pohyb na letištích a podobně samozřejmě zvyšuje případné riziko," vysvětluje manažer reprezentace Libor Sionko.

Tito hráči na poslední chvíli z původní nominace vypadli 🤔⛔️ pic.twitter.com/Bs2QiVhgMA — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) August 30, 2021

Slávistická trojice Ondřej Kolář, Ondřej Kúdela a Jan Bořil chybí na srazu národního týmu kvůli zranění. Jakub Brabec se nemohl dostavit na sraz z osobních důvodů, nejspíš jde o nové angažmá v Řecku.

Velké změny ve fotbalové reprezentaci. Vrací se Kúdela, chybí Schick a řada dalších

Mezi nově povolanými hráči jsou i úplní nováčci: plzeňský brankář Jindřich Staněk, obránce Filip Kaša ze stejného klubu a sparťanský bek Tomáš Wiesner. Doplní tak Milana Havla, který byl už v původní nominaci.

Naopak obránce Václav Jemelka ze Sigmy Olomouc, záložník Jaromír Zmrhal ze Slovanu Bratislava a útočníci Stanislav Tecl ze Slavie i Martin Doležal z FK Jablonec už v národním týmu působili.

Zima se odpojil, tým doplní Sáček

Další změna přišla v průběhu odpoledne. Ze srazu odcestoval obránce David Zima. Národní tým se rozhodl dvacetiletého obránce uvolnit, aby mohl dokončit jednání o přestupu ze Slavie do FC Turín. Místo něj dostal dodatečnou pozvánku Michal Sáček, který zůstane až do výsledku testu na covid-19 v karanténě na hotelu a k mužstvu se plnohodnotně připojí ráno.

David Zima v novém dresu reprezentace.

Zima je tak pátým hráčem, který na poslední chvíli vypadl z nominace. Za normálních okolností by se po jednom nebo dvou dnech vrátil zpět do přípravy k národnímu týmu, ale to z důvodu covidových opatření aktuálně není možné. Reprezentace vytvořila bublinu, aby riziko nákazy minimalizovala. Zima by tak následně musel do karantény.

„Chceme podporovat hráče v jejich rozvoji a v jejich kariéře. Potřebujeme, aby hráli v co nejkvalitnějších soutěžích. Z těchto důvodů jsme se rozhodli přání na odpojení od reprezentace vyhovět," poukazuje manažer Sionko.

Sáček už v reprezentaci byl, ale na první mezistátní start stále čeká. Předtím pravidelně nastupoval za jednadvacítku. V lize má odehráno za Spartu skoro sto třicet zápasů.

Reprezentanti se sešli v pondělí ráno v Praze a celý tým absolvoval první testy na covid-19. Až do výsledků zůstali hráči i členové realizačního týmu v karanténě na svých pokojích. Odpoledne pak národní mužstvo absolvovalo úvodní trénink, než se v úterý přesune do Ostravy. Tam reprezentaci čeká ve čtvrtek zápas kvalifikace mistrovství světa proti Bělorusku. Vstupenky jsou stále v prodeji a lidé je mohou kupovat na internetové adrese vstupenkyfotbal.cz.