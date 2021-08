Fotbalisté na konci řetězce v ohrožení. Přijdou úpravy nabitého kalendáře?

Narazit na kompletní tým je dnes zázrak. Žádný div, že také trenéři reprezentačních výběrů sčítají citelné ztráty.

„Po EURO se celá řada hráčů vracela se zraněními, únava, teď samozřejmě nastupovali do svých mužstev. Počet zranění je vysoký, což je něco, co nás netěší. Věřím však trenérům, realizačnímu týmu, že si s tím dokážeme poradit a nastoupíme tak, abychom všechny tři zápasy zvládli na co nejvyšší úrovni," říká Petr Fousek.

První muž českého fotbalu přišel před pondělním tréninkem na Strahově pozdravit národní tým, který během prvního srazu v nové sezoně čekají kvalifikační zápasy s Běloruskem a v Belgii a přátelský s Ukrajinou.

Trénink české fotbalové reprezentace před zářijovými zápasy

Již delší čas se vedou diskuse o rozumnějším programu, který by zdraví hráčů ochránil.

„Je to složité... Všichni se snaží narvat do krátkého období co největší počet zápasů. Po EURO je hned kvalifikace evropských pohárů, krátká příprava. Zdá se mi, že po covidu to teď všechno dobíhá, termínovka je hrozně nabušená," poukazuje zkušený brankář Tomáš Vaclík.

Řešení je složité. „Co s tím dělat? Hrát méně přáteláků a jít rovnou na ostré zápasy? To zase není dobré pro trenéry, kteří chtějí vyzkoušet různé varianty a dát prostor všem hráčům. Vezměte třeba Pedriho z Barcelony. Odehrál nějakých 73 zápasů, pak hned naskakoval v La Lize. Až nyní mu dají trošku oddychnout a se Španělskem nejede. Je to těžké téma," přemítá Vaclík.

Situace už je neúnosná. „Všechny svazy trpí obdobnými problémy, UEFA se tím nepochybně zabývá. Kalendář je skutečně nabitý, na druhou stranu tady probíhají diskuse, jak by mělo vypadat uspořádání mezinárodních soutěží, mistrovství světa a Evropy," naznačuje Fousek, že změny jsou možné.

„Pochopitelně do toho vstupují kluby, zejména ty s větším počtem reprezentantů a hrající evropské poháry. Ten, kdo zůstává na konci řetězce, je hráč. Ten je na celé záležitosti ten nejpodstatnější a tomu se budeme muset věnovat," ujišťuje Fousek.