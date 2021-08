Vlakem do Ostravy. Havel ve výlet s reprezentací už ani nedoufal

Den přesunu. Čeští fotbaloví reprezentanti pokračují v přípravě na čtvrteční zápas kvalifikace mistrovství světa proti Bělorusku. Dopoledne si ještě zatrénovali v Praze na Strahově, po obědě vyrazili netradičně vlakem do dějiště utkání Ostravy. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého měli pro sebe k dispozici dva vagony a byli izolovaní od ostatních cestujících tak, aby neporušili koronavirovou bublinu.

Kdepak letadlem či autobusem. Pěkně po kolejích, což je pro hráče celkem vítaná změna.

„Já jsem se vlakem najezdil dost v 15 letech, kdy jsem tak jezdil na Spartu. Ale už dlouho jsem vlakem nejel. Těším se," řekl v nahrávce pro média křídelník Jakub Pešek.

„Abych pravdu řekl, vlakem jsem dlouho nejel. V Plzni jezdíme všechno autobusem. Ale jinak se vlakem cestuje skvěle, pro mě je to určitě lepší než autobusem," usmívá se obránce Milan Havel.

Ohlasy hráčů #ceskarepre před přesunem do dějiště čtvrtečního utkání 🎥 pic.twitter.com/YyRxIGcnbp — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) August 31, 2021

V reprezentaci je nováčkem a nominace si patřičně považuje.

„Byl jsem na stadionu, když mi volal trenér Šilhavý. Byl jsem trochu překvapený, ale samozřejmě strašně rád. O reprezentaci sní odmalička asi každý kluk. Ale abych pravdu řekl, bylo mi 27 let, takže možná už jsem pozvánku trochu nečekal. Určitě to nebyl můj prioritní cíl, přišlo to znenadání," usmívá se Havel.

Ještě nedávno měl úplně jiné starosti. Na začátku letní přípravy se zranil a musel vynechat úvod sezony. „Měl jsem operaci menisku na začátku přípravy, takže jsem teď řešil úplně jiné problémy. Sešlo se to takhle, je to krásné a motivace do další práce," libuje si.

Schází skoro dvacítka hráčů

Ve středu reprezentanti absolvují na stadionu ve Vítkovicích, kde hraje Baník Ostrava, tradiční předzápasový trénink. Utkání s Běloruskem má výkop ve čtvrtek ve 20:45.

Český tým postrádá řadu opor, z nejrůznějších důvodů schází skoro dvacítka hráčů. Někteří vypadli těsně před srazem. „Zvláštní, ještě jsem nezažil, že se to takhle protočilo. Ale jsem rád, že zase vidím kluky z ligy. Jsem přesvědčený, že zase předvedeme nějaký hezký výkon. Už jednou jsem něco podobného zažil proti Skotsku a soupeři jsme se vyrovnali. Kluci z ligy chybějící nahradili," poukazuje Pešek na loňský zápas Ligy národů se Skotskem, v němž kvůli koronaviru scházeli hráči z původní nominace a nastoupit musel narychlo složený ligový výběr.

Tři dny po utkání s Běloruskem nastoupí reprezentanti na půdě lídra kvalifikační skupiny Belgie a zářijový program za další tři dny uzavřou domácím přípravným zápasem s Ukrajinou v Plzni.