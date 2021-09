Zlaté tři body, koukněte na Italy, cení si Barák hubené povinné výhry

Kdo čekal kanonádu, je zklamán. Betonující Bělorusko bylo těžko stravitelnou pochoutkou. Fotbalová reprezentace musí být ráda, že se v Ostravě do kvalifikace mistrovství světa 2022 v Kataru vrátila těsnou výhrou 1:0. „Věřil jsem, že zvítězíme, ale nebylo to jednoduché. Neproměnili jsme řadu šancí, chyběl nám druhý gól, který by mužstvo uklidnil,“ hodnotí trenér Jaroslav Šilhavý.

Žádná velká oslava fotbalu. Ale tři body se počítají, povinnost na domácím trávníku je splněna.

„Zápas nebyl vůbec lehký. Myslím, že hodně favoritů bude mít problémy, třeba Itálie doma remizovala s Bulharskem. Je důležité, že my jsme to zvládli. Chyběl nám asi větší klid," pomáhá s v rozhovoru pro ČT sport srovnáním s čerstvými mistry Evropy Antonín Barák.

Právě záložník působící v Itálii jedinou trefou určil konečné skóre.

„Klíčové bylo, že Alex Král nejprve vyhrál souboj. Pak následovala skvěla akce Adama Hložka, gól jde hlavně za ním. Mně už vlastně stačilo nastavit jen nohu," usmívá se Barák.

Nejsme Brazilci, říká Coufal

Hráči se dohadují, co jim nejvíc chybělo, aby mohli dohrávat zápas ve větším klidu.

„Scházel vždy krůček, nebyli jsme schopní míč do brány dorazit. Bělorusové tam stáli v hodně lidech, moc místa nebylo. Málokdy se vidí, aby měl soupeř vzadu poskládáno tolik lidí. Zaplať pánbůh za jeden gól. Když stojí v osmi lidech na vápně, co chcete vymýšlet...? Nejsme Brazilci, abychom si to dávali do uliček. Řešením je jedině střelba zdálky, ale lítalo nám to do šesté řady nebo na atletickou dráhu," líčí obránce Vladimír Coufal.

„Věděli jsme, že proti tak úporně bránícímu soupeři musíme chodit jeden na jednoho z křídel, využívat je. Bylo toho málo, to je fakt. Hlavní je, že jsme vyhráli. Jsem rád, že jsem se dostal na hřiště a nahrál na gól," cení si Adam Hložek.