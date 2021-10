Další trable pro Šilhavého! Holeš nemůže trénovat, nastoupí?

Trable bez konce. Již druhý den pražského srazu národní tým přišel hned o kvarteto hráčů. Z původní nominace vypadli obránce Vladimír Coufal a trojice slávistů bek Jan Bořil a záložníci Lukáš Masopust s Petrem Ševčíkem.

Nahradili je zadáci Tomáš Wiesner s Milanem Havlem a záložníci Jaromír Zmrhal s Janem Kopicem.

Jan Kuchta se na reprezentačním tréninku představuje týmu. Na přetřes přišla i přítelkyně

Den před bitvou kvalifikace mistrovství světa s Walesem v Edenu registruje reprezentace další problém. Na předzápasovém tréninku nemůže být kompletní.

„Máme lehké zdravotní problémy. Tréninku se nezúčastní Tomáš Holeš. Uvidíme, co na jeho stav zítra řeknou doktoři. Jinak všichni ostatní jsou k dispozici, věřím, že už všechno zvládneme," líčí trochu hořce trenér Jaroslav Šilhavý.

Na krajích vznikla nouze

Citelná je pro něj především ztráta obou stabilních krajních obránců Coufala s Bořilem. Nabízejí se Matějů a Wiesner, ve hře je také Havel a nesjpíš právě i Holeš.

Patrik Schick na tréninku fotbalové reprezentace

„Když se skládá nominace, už si člověk sestavu tak nějak připravuje. Když pak přijdou omluvenky, člověk musí reagovat jinak. O to je to složitější. Na druhou stranu hráči, kteří se teď dostanou do hry, se mohou předvést a ukázat, že na to mají. Třeba si řeknou o stálé místo a vznikne větší konkurence," hledá Šilhavý také nějaké pozitivum.

Netají, že den před utkáním ještě nemá o základní sestavě úplně jasno. „Ještě se rozhodujeme, uvažujeme. Po tréninku určíme, jak bude složení krajních obránců vypadat. Celkově otazníků v sestavě zase tak moc není, neviděl bych to tak dramaticky. Čekáme, jaký bude zdravotní stav, pak se rozmýšlíme ještě asi na dvou postech. Jinak je to dané," rekapituluje kouč národního týmu.