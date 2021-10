Na tenhle tým můžeme být hrdí, řekl po postupu na MS dánský trenér Hjulmand

"O takovýchto úspěších můžete vždy jen snít. Je to šílené. Je to velká věc pro mě, pro tým, pro dánský fotbal a pro celou zemi," řekl záložník Pierre Emile Höjbjerg.

Semifinalisté letošního mistrovství Evropy zůstávají jako jediní v evropské kvalifikaci stoprocentní a neinkasovali ani jeden gól. Vedle skóre 27:0 mají na kontě 24 bodů a se sedmibodovým náskokem před druhým Skotskem již nemohou být ve skupině F předstiženi. "Těžko popsat, jak suverénní jsme po celou dobu byli. Na tenhle tým můžeme být hrdí," uvedl trenér Hjulmand.

Rozhodující branku vstřelil v 53. minutě Joakim Mähle, který dotáhl do konce individuální akci spoluhráče Thomase Delaneyho. "Znamená to pro mě hodně. Je to jedna z mých nejlepších nocí na stadionu Parken za dlouhou dobu. Nebyl to zrovna nejhezčí zápas, ale oba týmy byly připravené hrát i ošklivě. Nejdůležitější je, že jsme vyhráli a zajistili si lístek na mistrovství světa," prohlásil Mähle.

Fotbalisté Dánska si jako druhý tým vybojovali účast na mistrovství světa 2022 v Kataru.

Ritzau Scanpix Denmark, Reuters

Utkání přihlíželo 35 tisíc fanoušků, kteří vytvořili bouřlivou atmosféru. "Je vždy příjemné zazpívat si národní hymnu. Musím přiznat, že teď se mi až trochu zachvěl hlas. Na takovouto podporu můžeme být pyšní," řekl Delaney.

Ještě před úvodním hvizdem převzal dánský tým ocenění Fair play za pomoc při záchraně Christiana Eriksena, jenž před čtyřmi měsíci zkolaboval při utkání ME s Finskem a musel být na hřišti resuscitován. Cenu převzal i kapitán Simon Kjaer, který se na záchraně života spoluhráče podílel. "Ten den jsme ukázali, kým jsme a na jakých hodnotách si náš tým zakládá," konstatoval Kjaer.

Vedle Dánska a Německa má jistou účast na mistrovství světa ještě Katar, který turnaj od 21. listopadu do 18. prosince 2022 uspořádá.