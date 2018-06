FOTBAL ON-LINE: Kanonýři v akci, Suárez i Salah se trefili! Druhou penaltu už Saúdové proměnili

Boje ve skupinách na fotbalovém MS jdou do finiše. V áčku zbývá vyřešit jen to, kdo půjde dál z prvního místa, o které od 16:00 hrají Rusko a Uruguay (ČT Sport, stav zatím 0:2). Ve stejnou dobu je na programu souboj útěchy Saúdská Arábie - Egypt (ČT 2, průběžně 1:1). V mnohem zamotanější skupině B se střetnou od 20:00 Irán s Portugalskem (ČT Sport) a Španělsko může stvrdit postup proti již vyřazenému Maroku. Podrobné on-line reportáže ze všech zápasů můžete sledovat na Sport.cz.

Ve skupině A je jasno, Rusko a Uruguay mají se šesti body nedostižný náskok. Jde jen o to, kdo půjde dál jako první.

Ve druhém utkání půjde Saúdské Arábii a Egyptu už pouze o důstojné rozloučení se šampionátem.

Ve skupině B jsou ve hře o osmifinále tři týmy a nejlepší pozici mají Španělé. Stačí jim uhrát bod s Marokem. V druhém utkání v přímém souboji o účast ve vyřazovací fázi zkusí Írán zaskočit evropské šampióny Portugalce a vybojovat premiérový postup.

Španělsko má v čele tabulky stejný bodový zisk i skóre jako Portugalsko, o bod zpět je třetí Írán. Maroko zatím nezískalo ani bod.

Španěly teoreticky nemusí vyřadit ani porážka. Portugalsku stačí k postupu bod, nebo prohrát nižším rozdílem než Španělsko s Marokem.

Írán by se při páté účasti na MS poprvé probojoval ze skupiny v případě vítězství. Remíza by ho poslala dál, pokud by Španělsko prohrálo aspoň o dva góly. O pořadí a postupujících by teoreticky mohl rozhodnout až los.