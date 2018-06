FOTBAL ON-LINE: Austrálie se snaží postoupit na úkor Dánů. Messi a spol. hrají o všechno

O dalších dvou postupujících týmech do osmifinále rozhodnou úterní zápasy na fotbalovém MS. Již postupující Francie hraje poslední duel skupiny C s Dánskem (0:0, ČT Sport), které k jistotě potřebuje alespoň bod. O osmifinále ho totiž ještě může v případě výhry nad už vyřazeným Peru připravit Austrálie (0:0, ČT 2, oba zápasy začínají v 16h). Ve skupině D se o druhou příčku za již jistě postupujícími Chorvaty přetahují všechny tři týmy. Velkou blamáž odvrací Argentina, které nemusí stačit ani výhra nad Nigérií (ČT Sport). Ještě musí doufat, že v souběžném duelu neporazí Island Chorvaty (oba zápasy začínají v 20h). Všechna utkání sledujte v podrobné reportáži na Sport.cz.

Argentina od roku 1974 pouze před 16 lety nepostoupila ze skupiny a stejný osud jí hrozí nyní v Rusku. Mistři světa z let 1978 a 1986 vstoupili do turnaje remízou 1:1 s Islandem a na pokraj vyřazení se dostali po vysoké porážce 0:3 s Chorvatskem.

Argentině pak aspoň trochu pomohla výhra Nigérie nad Islandem. Tým okolo Lionela Messiho nyní musí zvítězit a spoléhat na to, že Island nevyhraje. Pokud by ostrovní stát také získal tři body, musela by ho Argentina dohnat a předstihnout ve skóre, které má nyní o gól horší.

Probudí se Messi?

Celá Argentina doufá v procitnutí kapitána Messiho. Kanonýr Barcelony, který v neděli oslavil 31. narozeniny, na úvod turnaje nedal proti Islandu penaltu a trápil se i proti Chorvatům. Na MS se naposledy trefil přesně před čtyřmi lety shodou okolností právě proti Nigérii.

Nigérii pošle do osmifinále výhra nebo případně remíza. Při nerozhodném výsledku by však musela doufat, že Island nevyhraje nad Chorvatskem, a pokud ano, že nebude mít stejné nebo lepší skóre.

Islandu by mohl ulehčit roli fakt, že chorvatský kouč Zlatko Dalič plánuje díky jistotě postupu šetřit hráče, kteří jsou v karetním ohrožení. Balkánský celek potřebuje k potvrzení prvního místa bez ohledu na druhý výsledek bod, velmi pravděpodobně si ale bude moci dovolit i porážku.

Dánové potřebují bod

Dánsko bodovalo v obou dosavadních zápasech MS, přesto se stále musí strachovat o postup ze skupiny. Jistotu jim dá jen případný bodový zisk nad favorizovanou Francií, která už má po dvou výhrách postup jistý.

Na zaváhání Dánska ale čeká Austrálie, která v případě výhry nad už vyřazeným Peru bude mít šanci na účast v osmifinále, kde dosud byla jen v roce 2006.

Francie už má sice postup jistý, ale proti Dánsku bude hrát i o prvenství ve skupině a vyhnutí s tak rozjetému Chorvatsku.