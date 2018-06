Německá média cupují národní tým: Největší ostuda v historii světových šampionátů!

Největší ostuda v historii. Blamáž, katastrofa, selhání. Německá média se předhánějí v tom, kdo to obhájcům trofeje po ostudné porážce s Koreou 0:2 nandá víc. Němci selhali, v duelu s Koreou byli jasnými favority, jenže realita byla hodně tvrdá. V konkurenci korejského týmu, Švédska a Mexika propadli a skončili na posledním místě ve skupině. Podobné trapasy se v Německu neodpouští. "Je to největší německá ostuda v historii světových šampionátů," píše server Bild.de.

Když německý tým po úvodní porážce s Mexikem (0:1) šťastně zdolal ve druhém zápase Švédsko 2:1, zdálo se, že je na nejlepší cestě od osmifinále turnaje. Závěrečný zápas s Koreou, která oba své předcházející zápasy prohrála, neměl být vážnějším problémem.

Parta kolem hvězdného Özila, Neuera a spol. však potvrdila, že její nevýrazné výsledky před šampionátem i v jeho průběhu rozhodně nebyly náhodné. Nečekaná porážka 0:2 poslala světové šampióny domů již po základní skupině a v německých médiích rozpoutala lavinu nevole i smutku.

"Mistři světa jsou ze hry. Němci předvedli další selhání a opouštějí Rusko. Byl to do očí bijící mizerný výkon. Nic nám nebylo platné šťastné vítězství nad Švédy. Vůle po výhře nám chyběla už v prvním poločase, nebyl tam týmový duch, nic, co by tým nakoplo," píše server Bild de.

A tím kritika zdaleka nekončí. "Když se Švédsko ujalo v souběžně hraném zápase vedení s Mexikem, byl německý zmar vidět ještě víc. Byli jsme schopni soupeře sice přitlačit k šestnáctce, ale navíc už jsme nepředvedli nic. Když už se Hummels či Gomez dostali do šance, jejich zakončení bylo žalostné. A soupeř nás okamžitě trestal. Zaslouženě na MS končíme," nešetří svůj tým server.

Do osmifinálových bojů tak ze skupiny F postupuje jako první Švédsko, které doprovodí Mexiko. Německý favorit skončil s třemi body až poslední za Jižní Koreou.