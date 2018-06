Naposledy jsme hráli dobře loni na podzim, konstatoval Hummels

„Těžko se mi hovoří. Stačilo vyhrát 1:0. Vyřazení musíme samozřejmě vzít na sebe jako hráči. Nebyla to vina trenéra Löwa, který nám věřil. A padá to i na moji hlavu, protože jsem v 86. minutě měl velikou šanci a měl jsem dát gól. Takové šance se prostě musí proměňovat. Šance by ještě žila. Bohužel jsem ji zahodil, kdybych ji dal asi bychom si povídali o něčem jiném... Věřili jsme do poslední chvíle... Jsme nešťastní, protože nešťastnými jsme udělali nejen sebe, ale i naše fanoušky. Věřili jsme ve finále, místo toho jedeme domů," říkal zklamaně stoper Bayernu.

„Už v přípravě jsme nehráli dobře, ale do Ruska jsme přijeli s vírou, že se to zlepší. Jenže už proti Mexiku se ukázalo, že nejsme v ideální formě. Zaskočili nás svojí hrou, na kterou jsme nedokázali reagovat. Proti Švédsku jsme odehráli dobrý druhý poločas a šťastně vyhráli. Znovu jsme věřili, že teď už bude lépe. Bohužel... Naposledy jsme odehráli dobrý zápas loni v říjnu proti Severnímu Irsku, kde jsme vyhráli 3:1. Ani remízy s Anglií a Francií nebyly špatné, ale tyhle zápasy už jsme nevyhráli," přiznal Hummels.

Reusův nesplněný sen

Kapitán týmu Manuel Neuer dodal: „Myslím, že každému z nás chyběla větší ochota se obětovat, dát do zápasu všechno a ukázat, že chceme obhájit titul. Bohužel za výkony, které jsme tu předvedli, jsme si postup nezasloužili. Je to hořké, ale musím přiznat, že tohle nebyl německý tým, jak ho zná celý svět. A odpovědnost za to neseme my hráči."

Záložník Sami Khedira se též kál... „„Je to jeden z nejhorších momentů pro tým i pro mne osobně. Řekli jsme si, že svět uvidí mistry světa. Opravdu jsme to chtěli. Bohužel jsme to nedokázali. Odpovědnost na sebe musí vzít každý z nás. A já to udělám stoprocentně jako první. Nebyli jsme to my a musíme z vyřazení vyvodit závěry a příčiny si rozebrat, ale bezprostředně po zápase jsme frustrovaní, nemělo by to cenu," konstatoval.

Jedním z nejsmutnějších byl záložník Marco Reus, který přišel před čtyřmi roky o jistou účast na zlatém šampionátu v Brazílii kvůli zranění. Totéž ho potkalo před dvěma roky před evropským šampionátem... „Byl jsem šťastný, že jsem se konečně dostal na šampionát a věřil jsem, že ho dokážeme vyhrát. I přes úvodní porážku s Mexikem a po šťastné výhře nad Švédskem jsem doufal, že se dočkám vysněného úspěchu. Bohužel, všechno je pryč," říkal se slzami v očích.