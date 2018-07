Lukaku by si neměl hrát s mladšími dětmi, vtiplkuje Ferdinand. Karma, smějí se Neymarovi

Belgický fotbalista Romelu Lukaku má díky svým fyzickým dispozicím takovou výhodu, že by mu neměli dovolit na mistrovství světa v Rusku hrát. Podle něj Lukaku vypadal ve čtvrtfinále s Brazílií jako -náctiletý mezi dětmi. Fotbalisty Mexika zase potěšilo, že ve čtvrtfinále mistrovství Evropy vypadla Brazílie, která je předtím vyřadila v osmifinále. Podle nich totiž svou roli sehrála karma a Brazilci doplatili na to, že se Mexičanům posmívali za vyřazení.

"Vypadalo to, jako když na školním hřišti hraje šestnáctiletý kluk s jedenáctiletými dětmi. On je velký a silný pro kohokoli. Skoro by mu neměli dovolit na mistrovství hrát," prohlásil při hodnocení pátečního čtvrtfinále pro BBC Ferdinand, jeden z nejdražších obránců v historii fotbalu.

Pětadvacetiletý Lukaku, který je s čtyřmi góly druhým nejlepším střelcem šampionátu, se sice tentokrát neprosadil střelecky, ale dominoval na míči. Ukázalo se to zejména před druhým gólem, kdy nezastavitelně prošel středem hřiště a našel Kevina de Bruyneho, který zvýšil belgické vedení.

"Opravdu na mě udělal dojem. Rychlost, síla, technika, první dotek, to vše tam bylo. Měl tentokrát jinou roli, uvolňoval prostory pro Hazarda a De Bruyneho. A bylo to možná nejlepších 45 minut, co jsem kdy viděl Lukaka hrát," pochválila belgického kanonýra anglická legenda Alan Shearer.

Také sám Lukaku byl se svým výkonem spokojený a těší ho, že ukázal, že je schopný týmu pomoci i bez vstřeleného gólu. "Všichni si myslí, že Lukaku je jen o gólech, ale já chci být komplexním hráčem. Chci pomáhat tvořit hru a asistovat u gólů je stejně důležité jako je střílet. Samozřejmě chci být střelec, ale stejně tak chci pomáhat týmu, jak jen budu schopný," prohlásil Lukaku po postupu do semifinále, kde se Belgie střetne s Francií.

Ke spokojenosti však Lukakovi ještě něco chybí. "Ve fotbale se počítají jen trofeje. Ty nejlepší vzpomínky mám na to, když jsem nad hlavu zvedl některou z trofejí. Ne na vstřelené góly. A teď chci vyhrát mistrovství světa. K tomu nám ale stále chybějí dvě výhry," dodal.

Neymar by měl zkusit něco jiného než fotbal

"Mexičané hodně mluvili mimo hřiště a teď jedou domů," prohlásila brazilská hvězda Neymar po osmifinále. "A kdo jede domů teď," reagoval na sociálních sítích po pátečním vyřazení Brazílie a prohře 1:2 s Belgií mexický záložník Andrés Guardado.

"Absolutní karma. Fotbal je v tomhle vždy férový, když se chováš jako profesionál na hřišti i mimo něj," přidal další z mexických reprezentantů Carlos Salcido.

Podle Mexičanů Brazílie doplatila na to, jak právě Neymar celý šampionát simuloval fauly. Ve čtvrtfinále mu na to ale sudí neskočil. "Tohle je fotbal. Když nechce, aby se ho někdo dotýkal, tak by měl zkusit něco jiného. Víc se zajímá o polehávání na trávě. Pokud chce ležet, tak je dobře, že jede domů, protože tam se může vyspat," dobíral si Neymara mexický záložník Miguel Layún.