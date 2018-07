Evropa vládne. Jihoameričané vědí proč a nejsou tím překvapeni

Na fotbalovém mistrovství světa popáté v historii bude semifinále čistě evropskou záležitostí a trenéry vyřazených jihoamerických celků to nepřekvapuje. Týmy ze starého kontinentu jsou podle nich stále takticky vyspělejší a ostatním se vzdalují.

Posledním vyřazeným neevropským týmem na probíhajícím šampionátu v Rusku byla v pátečním čtvrtfinále Brazílie, která nepotvrdila roli hlavního favorita na zlato a vypadla po prohře 1:2 s Belgií.

"S evropskými týmy jsme hodně hráli tady na šampionátu, ale i v přípravě, kdy jsme narazili na Chorvatsko, Rakousko, Německo, Rusko či Anglii. Sice jsme většinu přípravných zápasů vyhráli, ale i v těch zápasech bylo vidět, že evropský týmy jsou takticky hodně vyspělé," řekl brazilský trenér Tite.

"Podřizují taktice i to, jak jejich fotbal vypadá. My, jihoamerické týmy, se snažíme za každé situace hrát technicky a ukázat, jak je fotbal krásná hra. A někdy na to doplácíme výsledky. Belgii jsme dvě třetiny zápasu jasně přehrávali a stejně jsme vypadli, protože soupeř byl efektivnější," uvedl Tite.

Čistě evropské boje o medaile budou na MS poprvé od roku 2006 v Německu. Předtím ani jeden jihoamerický celek nepostoupil do semifinále ještě třikrát - v letech 1934, 1966 a 1982. Pokaždé se přitom mistrovství hrálo v Evropě.

"Je to prostě realita z finančního i z historického hlediska. Evropské celky jsou silnější a stále takticky vyspělejší. A mám obavy, že se rozdíl bude stále zvětšovat," řekl po vyřazení ve čtvrtfinále od Francie uruguayský trenér Oscar Tabárez.

Naprostou evropskou dominanci dokládá i pohled na soupisky všech účastníků turnaje v Rusku. Z celkových 736 hráčů jich hned 544 hraje v Evropě, což je 74 procent.