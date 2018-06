Od Baltu po Ural. Tucet stadiónů v jedenácti městech

MOSKVA - Lužniki

Stadión v moskevských Lužnikách.

www.uefa.com

Největší stadión pro světový šampionát byl postaven v letech 1955 až 1956, původně nesl jméno V. I. Lenina a měl kapacitu přesahující 100 tisíc míst. V roce 1980 se na něm konaly letní olympijské hry, před deseti lety byl dějištěm finále Champions League a v roce 2013 hostil mistrovství světa v atletice. Poslední z rekonstrukcí proběhla v letech 2013 až 2017 a přišla na 350 miliónů eur, tedy cca 8,9 miliard korun. Původně se počítalo s větší kapacitou, ale protože jde o památkově chráněnou stavbu, jejíž obvodový plášť a fasáda nesměly být porušeny, zůstalo u 81 tisíc míst.

Název: Lužniki Kapacita: 81 000 Otevření: 1956, rekonstrukce 2017 Hraje se: 14. června 18.00 - skupina A: Rusko - Saúdská Arábie 17. června 18.00 - skupina F: Německo - Mexiko 20. června 15.00 - skupina B: Portugalsko - Maroko 26. června 17.00 - skupina C: Dánsko - Francie 1. července - osmifinále 10. července - semifinále 15. července - finále

MOSKVA - Spartak

Stadión moskevského Spartaku.

Moskva, dvanáct a půl miliónová ruská metropole, jako jediná z jedenácti pořadatelských měst hostí světový šampionát na dvou stadiónech. Ten nový byl původně označován jako Otkrytie Arena, nyní ale nese název Spartak Arena podle názvu moskevského klubu, který po desetiletí kočoval po různých hřištích celé Moskvy a jenž má nyní svůj domácí stánek. Mimochodem, Spartak je dvaadvacetinásobným mistrem SSSR a Ruska. Stadión připomíná drátěnou košili ze stovek červených a bílých řetízků, aby evokoval vzpomínku na gladiátora Spartaka vedoucí povstání římských otroků v letech 73 až 71 před naším letopočtem. Generálku si odbyl už během loňského Konfederačního poháru. Po skončení MS se počítá s tím, že kapacita hlediště bude částečně snížena.

Název: Spartak stadión Kapacita: 45 360 Otevření: 2014 Počet zápasů: čtyři skupinové, osmifinále Hraje se: 16. června 16.00 - skupina D: Argentina - Island 19. června 18.00 - skupina H: Polsko - Senegal 23. června 15.00 - skupina G: Belgie - Tunisko 27. června 21.00 - skupina E: Srbsko - Brazílie 3. července - osmifinále

KALININGRAD

Stadión v Kaliningradu.

Kaliningrad, město s 420 tisíci obyvateli v nejzápadnější ruské enklávě sevřené z jedné strany Polskem a z druhé Litvou, byl po dlouhá desetiletí uzavřeným městem, kam byl cizincům vstup zakázán. To proto, že zde kotví Baltská flotila... Dnes už zákazy samozřejmě neplatí, takže i proto na opuštěném ostrově přímo uprostřed města vyrostl úplně nový stadión otevřený v roce světového šampionátu. Jeho výstavba přišla na 257 miliónů eur, tedy asi 6,5 miliardy korun. Po mistrovství světa se stane domovem Baltiki Kaliningrad, klubu hrajícího druhou ligu.

Název: Stadion Kaliningrad Kapacita: 35 212 Otevření: 2018 Hraje se: 16. června 21.00 - skupina D: Chorvatsko - Nigérie 22. června 20.00 - skupina E: Srbsko - Švýcarsko 25. června 20.00 - skupina B: Španělsko - Maroko 28. června 20.00 - skupina G: Anglie - Belgie

NIŽNIJ NOVGOROD

Stadión v Nižném Novgorodu.

Páté největší ruské město, v němž žije 1 260 000 obyvatel, se po desetiletí jmenovalo Gorkij podle ruského spisovatele Maxima Gorkého, a i do něho byl cizincům vstup odepřen. Většina tamních továren je totiž zaměřena na vojenský průmysl. Při ztvárnění nového stadiónu dostali architekti volnou ruku, takže tvar i plášť arény vystavěné během dvou let zobrazuje to, co je pro Povolží charakteristické - tedy vodu a vítr, což umožnila speciální membrána na plášti celé arény. Po mistrovství světa zde najde nový domov klub Olympijec Nižnij Novgorod hrající druhou ligu.

Název: Stadion Nižnij Novgorod Kapacita: 44 899 Otevření: 2017 Hraje se: 18. června 15:00 - skupina F: Švédsko - Korea 21. června 21.00 - skupina D: Argentina - Chorvatsko 24. června 15.00 - skupina G: Anglie - Panama 27. června 21.00 - skupina E: Švýcarsko - Kostarika 1. července - osmifinále 6. července - čtvrtfinále

PETROHRAD

Stadión v Petrohradu.

Ve druhém největším ruském městě, které se od smrti V. I. Lenina v roce 1924 až do lidového referenda v roce 1991 jmenovalo Leningrad, vyrostl nejmodernější, nejkrásnější, ale také nejdražší stadión ze všech, které byly pro mistrovství světa postaveny. Mělo by jít dokonce o jeden z nejdražších stadiónů na světě, neboť podle oficiálních údajů přišel na miliardu dolarů, tedy asi 21 miliard korun. Podle neoficiálních, ale hodnověrných zdrojů spolkl ale peněz daleko víc. I proto, že výstavba trvala dlouhých deset let. Architektonický návrh je jedním z posledních projektů slavného japonského architekta Kišó Kurokawy, který zemřel v roce 2007 krátce po zahájení stavby. Podle jeho představy stadión připomíná vesmírnou loď, která přistála na pobřeží Finského zálivu. Multifunkční aréna stojí na Krestovském ostrově v místech někdejšího Stadiónu Kirova a je domovem místního Zenitu. I proto se jí také říká Krestovský stadión. Za připomenutí určitě stojí, že pětimiliónový Petrohrad byl od roku 1712 až do roku 1917 hlavním ruským městem.

Název: Stadión Sankt-Petěrburg Kapacita: 68 134 Otevření: 2017 Hraje se: 15. června 18.00 - skupina B: Maroko - Írán 19. června 21.00 - skupina A: Rusko - Egypt 22. června 15.00 - skupina E: Brazílie - Kostarika 26. června 21.00 - skupina D: Nigérie - Argentina 3. července - osmifinále 10. července - semifinále 14. července - zápas o 3. místo

JEKATĚRINBURG

Stadión v Jekatěrinburgu.

Jekatěrinburg, jenž se téměř sedmdesát let jmenoval Sverdlovsk, nabídne účastníkům mistrovství světa druhý nejstarší stadión po moskevských Lužnikách. A hodně netradičně řešený... FIFA požadovala, aby všechny arény hostící šampionátové zápasy měly minimální kapacitu alespoň 45 tisíc diváků. Jekatěrinburgu, městu s půldruhým miliónem obyvatel, však byla povolena výjimka. I tak musela být rekonstrukce řešena hodně nezvykle... Z oválného tvaru stadiónu vystupuje za jednou z branek montovaná tribuna, která není krytá střechou, zato je z ní však nádherný výhled na město ležící na hranici mezi Evropou a Asií. Z horních řad ale na trávník vidět příliš není. A to není zdaleka všechno. Protože jde o architektonickou památku z doby stalinského neoklasicismu, bylo obvodové zdivo zachováno a dovnitř vestavěn nový stadión. Po skončení mistrovství bude vystupující tribuna zbourána, takže kapacita stánku ligového FC Ural se sníží na 23 tisíc míst.

Název: Jekatěrinburg Arena Kapacita: 35 696 Otevření: 1957, rekonstrukce 2017 Hraje se: 15. června 17.00 - skupina A: Egypt - Uruguay 21. června 20.00 - skupina C: Francie - Peru 24. června 20.00 - skupina H: Japonsko - Senegal 27. června 19.00 - skupina F: Mexiko - Švédsko

KAZAŇ

Stadión v Kazani.

Multifunkční aréna, připomínajíc svým tvarem leknín, postavená za 450 miliónů dolarů (cca 9,3 miliardy korun) byla otevřena před pěti lety a už hostila Světovou univerziádu, světový šampionát v plavání, ale i třeba loňské zápasy Konfederačního poháru FIFA. Může se chlubit jedním unikátem - největší venkovní obrazovkou v Evropě. Na plášti stadiónu ji tvoří tři milióny LED světel na ploše 150 x 35 metrů. Aréna v Kazani, městě majícím milión dvě stě tisíc obyvatel a je administrativním a kulturním centrem Tatarstánu, je domovem ligového Rubinu. Projektovala ji stejná společnost, která se podílela na rekonstrukci londýnského Wembley.

Název: Kazaň Arena Kapacita: 45 379 Otevření: 2013 Hraje se: 16. června 13.00 - skupina C: Francie - Austrálie 20. června 21.00 - skupina B: Írán - Španělsko 24. června 21.00 - skupina H: Polsko - Kolumbie 27. června 17.00 - skupina F: Korea - Německo 30. června - osmifinále 5. července - čtvrtfinále

ROSTOV

Stadión v Rostově.

Namísto někdejšího chátrajícího stadiónu Olimp 2, na němž si proti domácímu FC Rostov zahrála play off Evropské ligy před rokem i pražská Sparta, dostalo miliónové město na Donu zbrusu nový stadión přímo u řeky. Tvarem i měnícím se neonovým osvětlením by fotbalová aréna, do které se ligový klub pochopitelně přestěhoval, měla připomínat mnichovskou Allianz Arenu. Jedna z tribun zůstala zčásti otevřená, aby byl zachován výhled na město a řeku.

Název: Rostov Arena Kapacita: 45 000 Otevření: 2017 Hraje se: 17. června 21.00 - skupina E: Brazílie - Švýcarsko 20. června 18.00 - skupina A: Uruguay - Saúdská Arábie 23. června 18.00 - skupina F: Korea - Mexiko 26. června 21.00 - skupina D: Island - Chorvatsko 2. července - osmifinále

SAMARA

Stadión v Samaře.

Ze starého stadiónu, na němž hrávali čeští legionáři Koller s Jarošíkem, se stala architektonická chlouba Samary. Zvláštní konstrukce střechy má evokovat, jak významnou roli hraje někdejší Kujbyšev v ruském leteckém a raketovém programu. Vyráběly se zde mezikontinentální raketové střely a nyní jsou ve výrobním programu nosné rakety Sojuz a Molnija. Proto také nese stadión zároveň název Kosmos Aréna. Stavba nového fotbalového stánku v šestém největším ruském městě, kde žije 1,2 miliónu obyvatel, přišla na 320 miliónů dolarů, což je přibližně 6,6 miliard korun. Samozřejmě že stadión je domovem ligových Křídel sovětů Samara.

Název: Samara Arena Kapacita: 44 918 Otevření: 2017 Hraje se: 17. června 16.00 - skupina E: Kostarika - Srbsko 21. června 16.00 - skupina C: Dánsko - Austrálie 25. června 18.00 - skupina A: Uruguay - Rusko 28. června 18.00 - skupina H: Senegal - Kolumbie 2. července - osmifinále 5. července - čtvrtfinále

SARANSK

Stadión v Saransku.

Hodně dlouho trvalo, než byla stavba nového fotbalového stadiónu v třistatisícovém Saransku dokončena. Výstavba totiž začala v roce 2010. Aréna, která přišla na 300 miliónů dolarů (cca 6,2 miliard korun), byla otevřena až letos v dubnu. Název dostala podle Mordvinské republiky, jejímž hlavním městem je právě Saransk, jedno z uznávaných center ugrofinského světa. Právě proto má stadión symbolizovat tisíciletou jednotu mordvinského národa s národy Ruska. Ostrá barevná stupnice arény s použitím kombinace oranžové, červené a bílé odkazuje na charakteristickou škálu lidového průmyslu Mordvinců. Po šampionátu bude na stadiónu hrát místní tým Mordovia působící ve třetí lize.

Název: Mordovia Arena Kapacita: 44 442 Otevření: 2018 Hraje se: 16. června 19.00 - skupina C: Peru - Dánsko 19. června 15.00 - skupina H: Kolumbie - Japonsko 25. června 21.00 - skupina B: Írán - Portugalsko 28. června 21.00 - skupina G: Panama - Tunisko

SOČI

Stadión v Soči.

Stadión v lázeňském městě na pobřeží Černého moře otevřený v roce 2013 byl dějištěm zahajovacího i závěrečného ceremoniálu při zimních olympijských hrách 2014, které hostilo právě půlmiliónové Soči. Stavba přišla na 779 miliónů dolarů, tedy asi 16,1 miliardy korun. Aby se do hlediště vešlo 45 tisíc diváků, jak FIFA požaduje, musela být demontována unikátní střecha připomínající svým tvarem nedaleký kavkazský vrchol Fišt. Po mistrovství světa aréna zase osiří, neboť v ní nehraje žádný klub.

Název: Fišt Kapacita: 47 659 Otevření: 2013 Hraje se: 15. června 21.00 - skupina B: Portugalsko - Španělsko 18. června 18.00 - skupina G: Belgie - Panama 23. června 21.00 - skupina F: Německo - Švédsko 26. června 17.00 - skupina C: Austrálie - Peru 30. června - osmifinále 7. července - čtvrtfinále

VOLGOGRAD

Stadión ve Volgogradu.

Místo někdejšího Ústředního stadiónu vyrostl v bývalém Stalingradu, který byl v roce 1961 v Chruščovově éře přejmenován opět na Volgograd, během dvou let fotbalový stánek připomínající svým architektonickým ztvárněným diamant. Stojí na Mamajovy mohyly Matka vlast volá, památníku vysokém 85 metrů, který připomíná bitvu u Stalingradu. Do ochozů se vejde 45 tisíc diváků, ale po šampionátu se počítá s tím, že kapacita bude snížena o deset tisíc míst. Místní Rotor totiž hrál v uplynulé sezóně ve druhé lize o záchranu a na jeho zápasy chodily v průměru pouhé tři tisíce fanoušků.

Název: Volgograd Arena Kapacita: 45 568 Otevřen: 2017 Hraje se: 18. června 21.00 - skupina G: Tunisko - Anglie 22. června 18.00 - skupina D: Nigérie - Island 25. června 17.00 - skupina A: Saúdská Arábie - Egypt 28. června 17.00 - skupina H: Japonsko - Polsko