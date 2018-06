FOTBAL ON-LINE: Egypt začíná MS se Salahem na lavičce! Večer šlágr s Ronaldem

Po zahajovacím utkání fotbalového mistrovství světa, v němž ve čtvrtek rozdrtilo domácí Rusko 5:0 Saúdskou Arábii, se dnes naplno rozjíždí program finálového turnaje třemi zápasy. Do hry zasáhnou od 14:00 zbylí dva účastníci skupiny A Egypt a Uruguay, béčko nabídne od 17:00 zápas Maroko - Írán a od 20:00 duel pyrenejských rivalů Španělska a Portugalska. Všechny zápasy vysílá ČT sport a sledovat je můžete rovněž v podrobných on-line reportážích na Sport.cz.

Hvězdný fotbalista Mohamed Salah věří, že po zranění ramena zasáhne už do prvního utkání Egypta na mistrovství světa v pátek proti Uruguayi.

Jeden z hlavních šlágrů základních skupin, v němž na sebe narazí mistři světa z roku 2010 Španělé a úřadující mistři Evropy Portugalci, ještě nabyl na zajímavosti poté, co Španělé dva dny před utkáním odvolali trenéra. Julen Lopetegui, pod kterým Španělsko neprohrálo za dva roky ani jedno z 20 utkání, se totiž bez vědomí svazu dohodl na angažmá s Realem Madrid. Jeho role se ujal dosavadní sportovní ředitel svazu Fernando Hierro.

Egypt se mezi světovou elitou představí po 28 letech, jeho největší hvězda Muhammad Salah, který se zotavil ze zranění ramena z květnového finále Ligy mistrů, začne páteční duel na lavičce. Kanonýr Liverpoolu, jenž dnes slaví 26. narozeniny, už dva dny trénoval s míčem a argentinský trenér Egypta Héctor Cúper byl přesvědčen, že nejlepšího týmového střelce bude moci postavit.

V druhém duelu skupiny B na sebe narazí Maroko a Írán. Zatímco pro Írán je to druhá účast po sobě, Maroko se na MS vrací po 20 letech a rádo by úvodní zápas vyhrálo, aby si alespoň trochu vylepšilo náladu poté, co ve středu neuspělo s kandidaturou na pořádání šampionátu v roce 2026.