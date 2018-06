Přestože odcházíme poraženi, jsme i vítězové, byl spokojený kouč Íránu

První poločas před brankou postavili nedobytnou hradbu a sklízeli za to jízlivou kritiku, po pauze se však Íránci zlepšili a favorizované Španělsko pořádně potrápili. Ale nestačilo to. Írán nakonec padl těsně 0:1.

„Předvedli jsme bojovný výkon proti jednomu z hlavních kandidátů na titul. Ukázali jsme, že jsme schopni se s takovými celky měřit. Zasloužili jsme si lepší výsledek, i když není pochyb o tom, že Španělé jsou skvělí fotbalisté, a já jim gratuluji," ocenil výkon soupeře íránský trenér Carlos Queiroz.

Jeho tým se dostal do hry až po obdrženém gólu, který se štěstím vstřelil Diego Costa v 54. minutě. „Měl jsme trochu štěstí, ale jsem spokojený. Ukázali jsme potřebnou trpělivost a klid," přiznal střelec. I Íránci se pak ze vstřelené branky bouřlivě radovali, jenže trefa Sajjeda Ezatolahího neplatila kvůli ofsajdu. A další šance neproměnili.

„Jsem na své hráče pyšný a oni by měli být pyšní sami na sebe. Přijeli jsme sem jako outsider, od kterého nikdo nic nečekal, a teď za sebou máme dva velmi dobré zápasy a pořád máme šanci hrát o postup. Když se na to podíváme tenisovou terminologií, tak jsme nevyužili náš první mečbol na postup, ale pořád máme druhý proti Portugalsku," burcoval Queiroz.

„A přestože dnes odcházíme jako poražení, tak jsme i vítězi, protože dnes jsme se toho hodně naučili," dodal.

Jeho práci pak ocenil i kouč Španělů Fernando Hierro. „Je neuvěřitelné, co provedl s Íránem. Jako trenér odvedl skvělou práci. Bylo velmi těžké dostat se do dobrého rytmu, protože oni hodně zahustili prostor a často se hra přerušila. Ale nelhali jsme na předzápasové tiskové konferenci, když jsme říkali, že Írán je velmi těžký soupeř. Věděli jsme, co nás čeká. A hráči to zvládli jako jeden tým. A jsme velmi šťastní za tři body," radoval se Hierro. Jeho tým má nyní před posledním kolem čtyři body a blízko k postupu do vyřazovací fáze.